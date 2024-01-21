شاهد.. السعودية تهزم قرغيزستان وتتأهل لثمن نهائي كأس آسيا
سجل منتخب السعودية هدفا في كل شوط ليفوز 2-صفر على 9 لاعبين من قرغيزستان في كأس آسيا لكرة القدم اليوم الأحد، ليضمن التأهل للدور ثمن النهائي قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
وتصدر فريق المدرب روبرتو مانشيني المجموعة السادسة بست نقاط، بفارق نقطتين عن تايلند صاحبة المركز الثاني، وبفارق 5 نقاط عن عمان صاحب المركز الثالث.
وبقي منتخب قرغيزستان في ذيل المجموعة دون نقاط.
سجل محمد كنو هدف التقدم للسعودية في الدقيقة 35، ثم ضاعف فيصل الغامدي النتيجة في الدقيقة 84.
⚽️🔥 المنتخب السعودي يتقدم 1-0 على قيرغيزستان عبر محمد كنو#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #قيرغيزستان_السعودية#AsianCup2023 #Asiancup #Qatar2023 pic.twitter.com/oDxukmjtSF
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 21, 2024
ولعب منتخب قرغيزستان بعشرة لاعبين منذ الدقيقة التاسعة بعد طرد أيزار أكماتوف إثر تدخل عنيف على سامي النجعي، قبل أن يلعب بتسعة لاعبين منذ الدقيقة 52 بعد طرد ميرك كيمي بيرن في أعقاب تدخل عنيف على حسان تمبكتي.
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منتخب قيرغيزستان سيلعب بـ9 لاعبين فقط بعد طرد ميرك كيمي بيرن#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #قيرغيزستان_السعودية#AsianCup2023 #Asiancup #Qatar2023 pic.twitter.com/zIpqPpja3v
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 21, 2024
وافتتح كنو التسجيل للسعودية في الدقيقة 35 بعدما تلقى تمريرة عرضية من سعود عبد الحميد حوّلها كنو للشباك بتسديدة من مدى قريب.
وسجل الغامدي الهدف الثاني في الدقيقة 85 بعد 7 دقائق من دخوله كبديل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء أخطأ الحارس في إبعادها بقبضة يده لتسكن الشباك.
⚽️🔥 فيصل الغامدي يعزز من تقدم الأخضر السعودي#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #قيرغيزستان_السعودية#AsianCup2023 #Asiancup #Qatar2023 pic.twitter.com/0Zggfxf3zx
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 21, 2024
وتختتم السعودية مبارياتها في دور المجموعات بمواجهة تايلند يوم الخميس القادم، في حين يلتقي منتخب قرغيزستان بنظيره عمان في اليوم ذاته.