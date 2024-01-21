ريال مدريد ينتفض ويهزم ألميريا بعد جدل تحكيمي

سجل داني كاربخال هدفا في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود ريال مدريد لفوز بشق الأنفس 3-2 على ألميريا في مباراة بالدوري الإسباني لكرة القدم شهدت قرارات تحكيمية مثيرة للجدل اليوم الأحد.

وتقدم ألميريا، متذيل الترتيب دون أي انتصار بعد 21 مباراة، بهدفين سجلهما لارجي رامازاني وإدغار غونزاليس في الشوط الأول.

لكن ريال مدريد قلص الفارق في الدقيقة 56 من ركلة جزاء سجلها جود بلينغهام. وحصل ريال على ركلة الجزاء بسبب لمسة بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد لفترة طويلة.

وظن سيرجيو أريباس لاعب ألميريا أنه سجل الهدف الثالث لكن الحكم ألغاه بعد الرجوع لحكم الفيديو المساعد بداعي مخالفة ارتكبها ديون لوبي لاعب وسط ألميريا على بلينجهام في بداية الهجمة التي قادت للهدف.

وبعدها بخمس دقائق، تدخل حكم الفيديو المساعد مجددا بعدما ألغى الحكم هدفا سجله فينيسيوس جونيور ظنا منه أن الكرة اصطدمت بذراعه لكنه عدل عن رأيه ليحتسب الهدف قائلا إن اللاعب سدد الكرة بالكتف.

وفي الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، لعب بلينغهام عرضية وصلت إلى كاربخال الذي وضع الكرة داخل الشباك من مسافة قريبة.

وارتقى ريال لصدارة الدوري برصيد 51 نقطة، بفارق اثنتين أمام جيرونا الذي يستضيف إشبيلية في وقت لاحق اليوم.