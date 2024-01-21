تونس تنضم لقائمة منتخبات الـ100 هدف بكأس أفريقيا

سجل حمزة رفيعة هدفا لمنتخب تونس بمرمى مالي -السبت- ليدخل "نسور قرطاج" قائمة المنتخبات التي أحرزت 100 هدف وأكثر في تاريخ بطولة كأس أمم أفريقيا.

وكان في رصيد تونس 99 هدفا سجلت على مدار 20 نسخة شاركت فيها بالبطولة الأفريقية.

وسجل رفيعة لاعب نادي ليتشي الإيطالي هدف التعادل 1-1 أمام منتخب مالي في الدقيقة الـ20 من مباراة المنتخبين، أمس السبت، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة.

وبات منتخب تونس سادس منتخب يصل إلى عتبة الـ100 هدف في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وكانت حسابات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) نشرت قائمة بالمنتخبات التي سجلت 100 هدف وأكثر في كأس الأمم ودخلت تاريخ البطولة القارية من بابه الواسع.

وعلى مدار النسخ الـ33 السابقة تمكنت 5 منتخبات من تخطي حاجز الـ100 هدف، بينما باتت أخرى على مشارفه أو اقتربت منه.

ويتصدر منتخب مصر قائمة أكثر من سجل أهدافا في تاريخ كأس أمم أفريقيا برصيد 172 هدفا على مدار تاريخ مشاركاته في البطولة.

5️⃣ منتخبات دخلت تاريخ كأس الأمم الإفريقية بتسجل 💯 هدفاً ⚽️ منتخبان جديدان يستعدان 🇹🇳🇩🇿 #TotalEnergiesAFCON pic.twitter.com/RuepKzBYS7 — CAF – عربي (@caf_online_AR) January 2, 2024

وتاليا قائمة بالمنتخبات التي تخطت الـ100 خلال مشاركاتها:

منتخب مصر: 172 هدفا في 109 مباريات (26 نسخة).

منتخب ساحل العاج: 146 هدفا في 101 مباراة (25 نسخة).

منتخب نيجيريا: 139 هدفا في 99 مباراة (20نسخة).

منتخب الكاميرون: 139 هدفا في 93 مباراة (21 نسخة).

منتخب غانا: 136 هدفا في 104 مباراة (24 نسخة).

وبات منتخب الجزائر على أعتاب الانضمام إلى القائمة ولا يفصله سوى 3 أهداف حيث سجل 97 هدفا خلال 20 نسخة.

وتستضيف ساحل العاج النسخة الـ34 من العرس الكروي الأفريقي في الفترة من 13 يناير/كانون الثاني الجاري، حتى 11 فبراير/شباط المقبل.