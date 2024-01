أوسيمين يتسلم جائزة فرنسية بعد 3 سنوات من فوزه بها

تسلم مهاجم نابولي ومنتخب نيجيريا، فيكتور أوسيمين، جائزة "مارك فيفيان فوي" المخصصة للاعبين الأفارقة بعد 3 سنوات من الموعد المقرر لاستلامها بسبب قيود وباء كورونا.

وجاء تسلم نجم نابولي الجائزة على هامش مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أفريقيا بساحل العاج.

وكان من المقرر أن يتسلم أوسيمين الجائزة في عام 2020 لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب قيود فيروس كورونا، حيث توجه إلى نابولي في الصيف بعد موسمه المتميز في فرنسا.

ولعب أوسيمين، البالغ من العمر 25 عاما، موسما كرويا في دوري الدرجة الأولى الفرنسي مع فريق ليل (2019-2020)، حيث سجل 18 هدفا في 38 مباراة خاضها بقميص النادي الفرنسي قبل أن تلغى باقي المنافسات بسبب انتشار وباء كورونا.

وتفوق أوسيمين على موسيس سيمون، ودينيس بوانغا، وأندي ديلورت، وإسلام سليماني، بالإضافة إلى ثلاثي رين المكون من مباي نيانغ، وهاماري تراوري، وإدوارد ميندي.

وجائزة مارك فيفيان فوي هي جائزة تحمل اسم الراحل مارك فيفيان فوي، اللاعب الذي توفي على أرض الملعب أثناء لعبه مع الكاميرون في كأس القارات عام 2003.

وتمنح الجائزة عادة لأفضل لاعب يمثل منتخبا أفريقيا لكرة القدم في دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

وأوسيمين هو ثاني نيجيري يحصل على جائزة مارك فيفيان فوي بعد أن فاز بها فينسينت إنياما مع فريق ليل في موسم 2013-2014.

No African has scored more club goals in all comps than Victor Osimhen considering Europe's elite leagues this season.

