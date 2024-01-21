بايرن ميونخ يخسر على أرضه ويبتعد عن صدارة الدوري الألماني

تجرع بايرن ميونخ الخسارة 1-0 على أرضه أمام فيردر بريمن اليوم الأحد بفضل هدف ميتشل فايزر، وتأخر بفارق 7 نقاط عن باير ليفركوزن المتصدر في الصراع على لقب الدوري الألماني لكرة القدم.

وهذا هو الفوز الأول لفيردر في ميونخ منذ 2008 والخسارة الثانية لبايرن في الدوري هذا الموسم.

وفشل بايرن في تسجيل أي هدف خلال مباراة على ملعبه بالدوري للمرة الأولى منذ فبراير/شباط 2020، لينهي سلسلة مؤلفة من 65 مباراة متتالية شملت تسجيل هدف على الأقل في ملعبه في كل مباراة.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد بايرن عند 41 نقطة في المركز الثاني وله مباراة مؤجلة.

ويملك ليفركوزن 48 نقطة بعد فوزه 3-2 في اللحظات الأخيرة على رازن بال شبورت لايبزيج أمس السبت، ويحتل شتوتجارت المركز الثالث برصد 34 نقطة.

وبدا صاحب الأرض، الذي سيواجه أونيون برلين في مباراته المؤجلة بالدوري الأربعاء المقبل، بعيدا عن الجاهزية بعد معسكر تدريبي قصير في البرتغال في وقت سابق الأسبوع الماضي.

وقال توماس توخيل مدرب بايرن: "كان فوزا مستحقا لبريمن، لمدة 70 دقيقة لم نلعب كفريق يريد الفوز والمنافسة على اللقب".

وأضاف: "لقد فعلنا ذلك لمدة 20 دقيقة فقط. سمحنا لهم بالكثير من الهجمات المرتدة، وتركنا مساحة كبيرة للغاية، وكنا غير منظمين. بالنسبة لنا، إنها ضربة كبيرة، نحن بحاجة إلى تحسين الأداء يوم الأربعاء (أمام أونيون)".

وتابع توخيل: "هذا لا يكفي لتحقيق أهدافنا. عندما توقع عقدا مع بايرن فإنك توقع لتقديم 100% من قدراتك. هذا صحيح بالنسبة للاعبين والمدرب، لكننا لم نحقق ذلك اليوم".

واستحوذ بايرن على الكرة؛ لكن بريمن هو من سجل‭‭‭‭ ‬‬‬.

وسجل الفريق الزائر من هجمة سريعة في الدقيقة 25، لكن الهدف الذي سجله جاستن نجيمناه أُلغي بسبب خطأ في بداية الهجمة.

وقام فايزر لاعب بايرن السابق بعمل أفضل في الدقيقة 59، حيث انطلق داخل منطقة الجزاء ثم تخطى ألفونسو ديفيز وأطلق تسديدة هادرة في مرمى الحارس مانويل نوير.

وتقدم صاحب الأرض للأمام بحثا عن التعادل بعدها، لكن لم يكن لديه خطة واضحة وأهدر هدافه هاري كين فرصة محققة بضربة رأس من مدى قريب في الدقيقة 72.

وأنقذ ميتشل زيترر حارس بريمن تسديدة ليروي ساني في الدقيقة 79 قبل أن يبعد الكرة، ثم يلعبها كين بضربة رأس بعدها بقليل. وبذلك حافظ الفريق الزائر على فوزه الكبير في الدوري هذا الموسم.

وسنحت لبديلي بايرن إيريك مكسيم شوبو-موتنج وماتيس تيل عدة فرص؛ لكن زيترر صمد، وحافظ الفريق الضيف على الفوز.