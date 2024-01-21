المنتخب الجزائري يُحرم من بن ناصر أمام موريتانيا

يخوض منتخب الجزائر مواجهته ضد موريتانيا الثلاثاء القادم في دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا محروما من خدمات لاعب خط الوسط إسماعيل بن ناصر بحسب ما أعلنه التلفزيون الرسمي الجزائري.

وكان لاعب ميلان الإيطالي غاب عن مباراة بوركينا فاسو السبت والتي انتهت بالتعادل 2-2. لكنه شارك أساسيا في المباراة الأولى ضد أنغولا التي انتهت بالتعادل 1-1 قبل أن يستبدل في الدقيقة الـ80.

وشارك لاعب خط الوسط في 5 مباريات في الدوري الإيطالي هذا الموسم حتى الآن بعد أن تعافى للتو من عملية جراحية في الركبة خضع لها في نهاية الموسم الماضي.

❌ بن ناصر يضيع رسميا مباراة موريتانيا في كأس إفريقيا، اللاعب يعاني من إصابة في العضلات المقربة.

طهورا ان شاء الله اسماعيل 🤲 pic.twitter.com/wR04VuM2K4 — 🇩🇿 Osmani Kamel (@kamouk16) January 20, 2024

وعاد بن ناصر إلى تشكيلة ميلان في نهاية ديسمبر/كانون الأول بعد غياب استمر 7 أشهر.

ولم يتضح بعد إذا كانت إصابة بن ناصر هي نفسها التي عانى منها في الأشهر الماضية أم أنها إصابة مختلفة.

وسبق لمدرب "محاربي الصحراء" جمال بلماضي أن طمأن بخصوص وضعية بن ناصر، وأكد أنه سيكون مؤهلا بنسبة كبيرة لخوض مباراة موريتانيا الثلاثاء القادم.

🗓️ مايو 2023: إصابة قوية لإسماعيل بن ناصر في الرباط الصليبي

🗓️ ديسمبر 2023: #بن_ناصر يعود إلى قائمة فريقه #ميلان لمواجهة #فروزينوني في مع ذكرى يوم ميلاده متسلحًا بعزيمته القوية، إسماعيل يقهر الإصابة ويرجع إلى الميادين 🔝#ملعب_لكل_الرياضات pic.twitter.com/Tm2x4gSc8C — winwin (@winwinallsports) December 1, 2023

وقال بلماضي خلال الندوة الصحفية عقب مباراة بوركينا فاسو: "بن ناصر يعاني بعض الشيء من آلام على مستوى العضلة، لقد عانى بعض الشيء منها في آخر يوم لنا".

وأعلن نادي ميلان الإيطالي، في مايو/أيار، خضوع لاعبه الدولي الجزائري لجراحة في الركبة، بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة الفريق أمام إنتر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وخاض بن ناصر 46 مباراة دولية مع منتخب بلاده واختير أفضل لاعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسخة 2019 التي توج بلقبها "محاربو الصحراء".

كما يغيب المدافع رامي بن سبعيني أيضا عن المباراة القادمة ضد موريتانيا بسبب الإيقاف.

وتحتل الجزائر المركز الثالث في المجموعة الرابعة بنقطتين من تعادلين، متأخرة بنقطتين عن أنغولا وبوركينا فاسو، بينما يتذيل منتخب موريتانيا المجموعة بدون نقاط.