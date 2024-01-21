رياضة|أفريقيا

المنتخب الجزائري يُحرم من بن ناصر أمام موريتانيا

بن ناصر خاض 46 مباراة دولية مع منتخب الجزائر (الفرنسية)
21/1/2024

يخوض منتخب الجزائر مواجهته ضد موريتانيا الثلاثاء القادم في دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا محروما من خدمات لاعب خط الوسط إسماعيل بن ناصر بحسب ما أعلنه التلفزيون الرسمي الجزائري.

وكان لاعب ميلان الإيطالي غاب عن مباراة بوركينا فاسو السبت والتي انتهت بالتعادل 2-2. لكنه شارك أساسيا في المباراة الأولى ضد أنغولا التي انتهت بالتعادل 1-1 قبل أن يستبدل في الدقيقة الـ80.

وشارك لاعب خط الوسط في 5 مباريات في الدوري الإيطالي هذا الموسم حتى الآن بعد أن تعافى للتو من عملية جراحية في الركبة خضع لها في نهاية الموسم الماضي.

وعاد بن ناصر إلى تشكيلة ميلان في نهاية ديسمبر/كانون الأول بعد غياب استمر 7 أشهر.

ولم يتضح بعد إذا كانت إصابة بن ناصر هي نفسها التي عانى منها في الأشهر الماضية أم أنها إصابة مختلفة.

وسبق لمدرب "محاربي الصحراء" جمال بلماضي أن طمأن بخصوص وضعية بن ناصر، وأكد أنه سيكون مؤهلا بنسبة كبيرة لخوض مباراة موريتانيا الثلاثاء القادم.

وقال بلماضي خلال الندوة الصحفية عقب مباراة بوركينا فاسو: "بن ناصر يعاني بعض الشيء من آلام على مستوى العضلة، لقد عانى بعض الشيء منها في آخر يوم لنا".

وأعلن نادي ميلان الإيطالي، في مايو/أيار، خضوع لاعبه الدولي الجزائري لجراحة في الركبة، بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة الفريق أمام إنتر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وخاض بن ناصر 46 مباراة دولية مع منتخب بلاده واختير أفضل لاعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسخة 2019 التي توج بلقبها "محاربو الصحراء".

كما يغيب المدافع رامي بن سبعيني أيضا عن المباراة القادمة ضد موريتانيا بسبب الإيقاف.

وتحتل الجزائر المركز الثالث في المجموعة الرابعة بنقطتين من تعادلين، متأخرة بنقطتين عن أنغولا وبوركينا فاسو، بينما يتذيل منتخب موريتانيا المجموعة بدون نقاط.

المصدر : الجزيرة + رويترز + وكالات