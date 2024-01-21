أفضل نتيجة للمغرب.. زامبيا تتعادل مع تنزانيا في كأس أفريقيا

سجل باستون داكا هدفا قبل نهاية الوقت الأصلي ليفرض 10 لاعبين من زامبيا التعادل 1-1 أمام تنزانيا اليوم الأحد في الجولة الثانية للمجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، وهي النتيجة التي كان المستفيد الأكبر منها منتخب المغرب.

وتقدمت تنزانيا بالهدف الأول بعد مرور 11 دقيقة من انطلاق المباراة عن طريق سيمون مسوفا بعد تمريرة بينية من مبوانا ساماتا ليستلم مسوفا الكرة داخل المنطقة ويسدد كرة قوية في سقف المرمى.

وتلقى رودريك كابوي مدافع زامبيا بطاقة حمراء في الدقيقة 44 بعد حصوله على بطاقتين صفراوين في غضون 11 دقيقة فقط، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

وأدرك داكا التعادل لزامبيا في الدقيقة 89 إثر ركلة ركنية نُفذت على القائم الأول، ليقابلها المهاجم بضربة رأس قوية في الشباك.

باتسون داكا يسجل هدف التعادل للمنتخب الزمبي في شباك المنتخب التنزاني#كأس_أمم_إفريقيا #totalenergiesafcon2023 pic.twitter.com/chgYGW4pLu — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 21, 2024

وجاء التعادل ليعزز صدارة منتخب المغرب للمجموعة السادسة بعد نهاية الجولة الثانية برصيد 4 نقاط، وخلفه الكونغو الديمقراطية برصيد نقطتين، وهو رصيد زامبيا نفسه بفارق الأهداف ذاته، ويتذيل منتخب تنزانيا الترتيب بنقطة واحدة.

وتقام مباريات الجولة الأخيرة للمجموعة السادسة يوم الأربعاء المقبل عندما تلعب تنزانيا مع الكونغو الديمقراطية، والمغرب أمام زامبيا.