مواجهة شهدت أهدافا رائعة.. أنغولا تهزم موريتانيا في كأس أمم أفريقيا

هزم منتخب أنغولا نظيره الموريتاني 3-2 -اليوم السبت- في الجولة الثانية من دور المجموعات في المجموعة الرابعة لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة في ساحل العاج.

ووضع جيلسون دالا، مهاجم فريق الوكرة القطري، أنغولا بالمقدمة في الدقيقة الـ31 بعد أن استفاد من سوء تنظيم للدفاع.

وكلل أعمر سيدي بونا، انتفاضة قوية لموريتانيا بعدما أدرك التعادل بواحد من أجمل الأهداف في البطولة حتى الآن في الدقيقة 43 حيث انطلق من نصف ملعب أنغولا وراوغ 5 لاعبين قبل أن يضع الكرة في الشباك.

وانهار منتخب موريتانيا بعد مرور 5 دقائق من بداية الشوط الثاني، ليضاعف دالا الغلة لأنغولا بهدف جميل حيث توغل من نصف ملعب المنافس وراوغ أكثر من لاعب قبل أن يهز الشباك.

وأضاف جيلبرتو الهدف الثالث في الدقيقة الـ53 بتسديدة من داخل المنطقة اصطدمت بمدافع قبل أن تدخل الشباك مستغلا ارتباكا دفاعيا.

وقلص أبو بكاري كويتا الفارق لموريتانيا بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الـ59 أخفق الحارس في التعامل معها.

ورفع منتخب أنجولا رصيده إلى 4 نقاط بالتساوي مع منتخب بوركينا فاسو الذي تعادل 2-2 مع الجزائر في وقت سابق اليوم.