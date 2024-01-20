كوريا الجنوبية تنتزع تعادلا قاتلا من الأردن في كأس أمم آسيا

تعادل المنتخب الأردني مع منتخب كوريا الجنوبية 2-2 اليوم السبت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة ببطولة كأس آسيا لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر.

وكان المنتخب الكوري الجنوبي هو البادئ بالتسجيل عن طريق هيونغ مين سون في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء، ولكن المنتخب الأردني عادل النتيجة عن طريق النيران الصديقة، بعدما سجل بارك يونغ وو، لاعب كوريا، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الـ35.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول سجل يزن النعيمات الهدف الثاني للمنتخب الأردني.

وحاول المنتخب الكوري الجنوبي في الشوط الثاني تسجيل هدف التعادل حتى تمكن من تسجيله في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة عن طريق يزن العرب، لاعب المنتخب الأردني، الذي سجله بالخطأ في مرماه.

ورفع المنتخب الأردني رصيده إلى 4 نقاط في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام المنتخب الكوري الجنوبي الذي رفع رصيده إلى 4 نقاط.

وكان المنتخب الأردني تغلب على منتخب ماليزيا برباعية نظيفة في الجولة الأولى، في حين تغلب المنتخب الكوري الجنوبي على المنتخب البحريني 3-1 في الجولة الأولى.