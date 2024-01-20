كأس آسيا.. البحرين تفوز في الوقت القاتل على ماليزيا وتنعش آمالها بالتأهل

حقق منتخب البحرين فوزا ثمينا أمام نظيره ماليزيا بنتيجة 1- صفر -مساء اليوم السبت- على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة لكأس أمم آسيا لكرة القدم التي تقام في قطر.

وأحرز علي مدن هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 95.

ورفع منتخب البحرين رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث بينما يقبع المنتخب الماليزي في المركز الرابع والأخير دون رصيد بعد خسارتين متتاليتين وودع المنافسات.

وكانت منافسات الجولة الثانية انطلقت ا-ليوم السبت- بتعادل مثير بين الأردن وكوريا الجنوبية بنتيجة 2-2 ليتساوى الفريقان برصيد 4 نقاط.

وتقام الجولة الثالثة يوم الخميس 25 من الشهر الجاري، حيث تشهد مواجهة عربية خالصة بين منتخبي البحرين والأردن بينما يلتقي منتخب كوريا الجنوبية ضد ماليزيا.

ويتأهل إلى دور الـ16 بطل ووصيف كل من المجموعات الست، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.

وفي التالي ترتيب المجموعة الخامسة: