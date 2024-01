فولهام يتابع الجزائري بن ناصر في كأس أمم أفريقيا

بات الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر تحت رادار نادي فولهام الإنجليزي الذي أوفد أحد كشافيه لمشاهدة متوسط ميدان الخضر في المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية أمام أنغولا الاثنين الماضي.

وشارك بن ناصر أساسيا في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 قبل أن يستبدل في الدقيقة الـ80.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميرور" البريطانية سيتعين على فولهام، رصد مبلغ ضخم لضم لاعب ميلان الإيطالي كما عليه أن يأخذ في الحسبان رغبة اللاعب الذي قد يفضل البقاء في ناديه من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ويرتبط بن ناصر (26 سنة) مع نادي ميلان بِعقد، يمتد حتى صيف 2027.

