فولهام يتابع الجزائري بن ناصر في كأس أمم أفريقيا

بات الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر تحت رادار نادي فولهام الإنجليزي الذي أوفد أحد كشافيه لمشاهدة متوسط ميدان الخضر في المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية أمام أنغولا الاثنين الماضي.

وشارك بن ناصر أساسيا في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 قبل أن يستبدل في الدقيقة الـ80.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميرور" البريطانية سيتعين على فولهام، رصد مبلغ ضخم لضم لاعب ميلان الإيطالي كما عليه أن يأخذ في الحسبان رغبة اللاعب الذي قد يفضل البقاء في ناديه من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ويرتبط بن ناصر (26 سنة) مع نادي ميلان بِعقد، يمتد حتى صيف 2027.

🚨 Fulham have turned their attention to ex-Arsenal and current AC Milan ace Ismael Bennacer | @cmckennasporthttps://t.co/kXjWBLKFRv pic.twitter.com/KntXXSmPOQ — Mirror Football (@MirrorFootball) January 18, 2024

انضم بن ناصر إلى ميلان عام 2019 قادما من إمبولي وأصبح أحد أهم لاعبي الفريق منذ وصوله وأسهم في تتويجه بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 11 عاما.

وخاض بن ناصر 46 مباراة دولية مع منتخب بلاده واختير أفضل لاعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسخة 2019 التي توج بلقبها "محاربو الصحراء".

وشارك لاعب خط الوسط في 5 مباريات في الدوري الإيطالي هذا الموسم حتى الآن بعد أن تعافى للتو من عملية جراحية في الركبة خضع لها في نهاية الموسم الماضي.

ويحتل فولهام حاليا المركز الـ13 في جدول البريميرليغ.