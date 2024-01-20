فابريغاس: تألق صلاح أمر لم أتوقعه

يكاد لا يصدق اللاعب الإسباني السابق سيسك فابريغاس، التألق الذي يعيشه محمد صلاح نجم لاعب ليفربول الذي رافقه في تشلسي، وكيف بات يرعب المدافعين ويحطم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرى فابريغاس بطل كأس العالم 2010 مع منتخب "لاروخا" أن المستوى الذي وصل إليه قائد منتخب مصر الآن وبات أحد أفضل الهدافين في تاريخ ليفربول وتتويجه 3 مرات بجائزة هداف البريميرليغ وغيرها من الإنجازات "لم يكن يتوقعه".

Cesc Fabregas says that if someone had told him what Mohamed Salah would go on to achieve after their time together at Chelsea, he would have called it 'impossible.': "He was not so prolific in front of goal. Maybe it was lack of chances. You could see his trends. You could see… pic.twitter.com/nSNmv3TkIC — Vince™ (@Blue_Footy) January 17, 2024

وقال اللاعب الذي ارتدى قمصان برشلونة وتشلسي وأرسنال في مقابلة مع شبكة "بي بي سي" "لم يكن هدافا مرعبا أمام المرمى، ربما كان السبب قلة الفرص، يمكنك أن ترى أنه كان سريعا، ولكن لم يكن قويا في المواجهات أمام المدافعين مثلما هو عليه الآن".

وأضاف "لو أحد أخبرني أن صلاح سيحقق ما حققه أثناء تزاملنا في تشلسي لقلت مستحيل".

ووقع صلاح مع تشلسي تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في 2014، لكنه فشل في ترك بصمة، حيث قضى فترته معارا في فيورنتينا ثم روما الإيطاليين، قبل أن ينتقل بشكل نهائي إلى الأخير في 2016.

ومنذ انضمامه إلى ليفربول عام 2017، سجل صلاح 204 أهداف وقدم 88 تمريرة حاسمة في 332 مباراة، كما فاز بالحذاء الذهبي 3 مرات، وهو الآن أحد أفضل اللاعبين في العالم.

في المقابل اكتفى صلاح بتسجيل هدفين وصناعة 4 في 19 مباراة بكافة البطولات مع تشلسي.