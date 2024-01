فابريغاس: تألق صلاح أمر لم أتوقعه

يكاد لا يصدق اللاعب الإسباني السابق سيسك فابريغاس، التألق الذي يعيشه محمد صلاح نجم لاعب ليفربول الذي رافقه في تشلسي، وكيف بات يرعب المدافعين ويحطم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرى فابريغاس بطل كأس العالم 2010 مع منتخب "لاروخا" أن المستوى الذي وصل إليه قائد منتخب مصر الآن وبات أحد أفضل الهدافين في تاريخ ليفربول وتتويجه 3 مرات بجائزة هداف البريميرليغ وغيرها من الإنجازات "لم يكن يتوقعه".

Cesc Fabregas says that if someone had told him what Mohamed Salah would go on to achieve after their time together at Chelsea, he would have called it 'impossible.':

"He was not so prolific in front of goal. Maybe it was lack of chances. You could see his trends. You could see… pic.twitter.com/nSNmv3TkIC

