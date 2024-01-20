رياضة|غينيا

غينيا تهزم غامبيا وتقترب من ثمن نهائي كأس أفريقيا

غينيا تحتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة بفارق نقطتين عن السنغال المتصدرة والمتأهلة لثمن النهائي (الفرنسية)
20/1/2024-|آخر تحديث: 20/1/202402:13 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

سجل أجيبو كمارا هدفا في الشوط الثاني ليقود غينيا للفوز على غامبيا بهدف نظيف ضمن المجموعة الثالثة في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، ويحافظ على آمال بلاده في التأهل إلى ثمن نهائي البطولة القارية.

وارتقى ‬‬‬‬‬‬‬فريق المدرب كابا دياوارا للمركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق نقطتين عن السنغال حاملة اللقب التي تأهلت بالفعل إلى ثمن النهائي، ومتقدما بـ3 نقاط عن الكاميرون صاحبة المركز الثالث.

وظل منتخب غامبيا في ذيل ترتيب المجموعة دون نقاط.

وسيطرت غينيا على الشوط الأول تماما لكن دون خطورة تذكر على مرمى جامبيا، غير أنها افتتحت التسجيل في الدقيقة الـ69 عن طريق كمارا الذي تلقى تمريرة عرضية من مورجان جيلافوجي ليضعها في الشباك من مدى قريب.

وتواجه غينيا منتخب السنغال في الجولة الأخيرة من دور المجموعات يوم الثلاثاء المقبل، فيما تلتقي غامبيا مع الكاميرون في اليوم ذاته.

المصدر : وكالات