غينيا تهزم غامبيا وتقترب من ثمن نهائي كأس أفريقيا

سجل أجيبو كمارا هدفا في الشوط الثاني ليقود غينيا للفوز على غامبيا بهدف نظيف ضمن المجموعة الثالثة في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، ويحافظ على آمال بلاده في التأهل إلى ثمن نهائي البطولة القارية.

وارتقى ‬‬‬‬‬‬‬فريق المدرب كابا دياوارا للمركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق نقطتين عن السنغال حاملة اللقب التي تأهلت بالفعل إلى ثمن النهائي، ومتقدما بـ3 نقاط عن الكاميرون صاحبة المركز الثالث.

وظل منتخب غامبيا في ذيل ترتيب المجموعة دون نقاط.

غينيا تعزز آمالها في التأهل لدور الستة عشر بالفوز على غامبيا ⏯️ شاهد ملخص المباراة 👇

#كأس_أمم_إفريقيا | #غينيا_غامبيا #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/VzmAwFdDqy — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 19, 2024

وسيطرت غينيا على الشوط الأول تماما لكن دون خطورة تذكر على مرمى جامبيا، غير أنها افتتحت التسجيل في الدقيقة الـ69 عن طريق كمارا الذي تلقى تمريرة عرضية من مورجان جيلافوجي ليضعها في الشباك من مدى قريب.

وتواجه غينيا منتخب السنغال في الجولة الأخيرة من دور المجموعات يوم الثلاثاء المقبل، فيما تلتقي غامبيا مع الكاميرون في اليوم ذاته.