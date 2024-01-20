شاهد.. بونجاح ينقذ الجزائر من الخسارة أمام بوركينا فاسو بكأس أمم أفريقيا
سجل بغداد بونجاح هدفين ليعوض منتخب الجزائر تأخره مرتين، ويتعادل 2-2 مع بوركينا فاسو اليوم السبت ضمن منافسات المجموعة الرابعة لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة في ساحل العاج.
وعزز منتخب بوركينا فاسو صدارته للمجموعة بأربع نقاط، في حين رفعت الجزائر رصيدها إلى نقطتين في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة عن أنغولا قبل مباراتها مع موريتانيا متذيل الترتيب في وقت لاحق اليوم.
وعلى عكس سير المباراة، وضع محمد كوناتي بوركينا فاسو في المقدمة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.
وأدرك بونجاح التعادل للجزائر في الدقيقة 51 بعد تسديدة قوية من ركلة ثابتة نفذها بلايلي لترتطم بالدفاع لتصل إلى مهاجم السد القطري الذي سدد من مدى قريب في الشباك.
وأعاد برتران تراوري بوركينا فاسو للمقدمة مجددا في الدقيقة 71 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار).
وأدرك بونجاح التعادل للجزائر في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بعدما تلقى تمريرة عرضية من ركلة ركنية ارتقى لها بضربة رأس قوية سكنت الشباك.
ويختتم منتخب بوركينا فاسو مبارياته في دور المجموعات بمواجهة أنغولا يوم الثلاثاء المقبل، في حين يلتقي منتخب الجزائر بنظيره موريتانيا في اليوم ذاته.
الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو يؤكد على صحة الهدف #كأس_أمم_إفريقيا#totalenergiesafcon2023 pic.twitter.com/N6Sz2SAufX
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 20, 2024
⚽️🥅 المنتخب الجزائري يعادل النتيجة 1-1 أمام بوركينا فاسو#كأس_أمم_إفريقيا | #الجزائر_بوركينا_فاسو#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/dCFLABoiwX
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 20, 2024
⚽️🔥 بغداد بونجاح في الوقت القاتل يخطف هدف التعادل للمنتخب الجزائري#كأس_أمم_إفريقيا | #الجزائر_بوركينا_فاسو#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/DLtO1MJRWz
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 20, 2024
⚽️🥅 بوركينا فاسو تتقدم على الجزائر 2-1 من ركلة جزاء#كأس_أمم_إفريقيا | #الجزائر_بوركينا_فاسو#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/lcKTYg7nnC
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 20, 2024