شائعات تحدثت عن مغادرته اتحاد جدة.. الريال يوصد أبوابه في وجه بنزيمة

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن أبواب "سنتياغو برنابيو" لن تكون مشرعة أمام النجم الفرنسي كريم بنزيمة، قائد اتحاد جدة السعودي، في ظل أنباء تتحدث عن اعتزامه العودة إلى فريقه السابق ريال مدريد.

وانتشرت شائعات أفادت أن بنزيمة (36 عاما) لم يتأقلم مع فريقه الجديد، وأن العلاقات معه على وشك الانهيار.

وأدى الخلاف مع المدرب نونو إسبيريتو سانتو إلى إقالة البرتغالي من قبل الاتحاد، لكن ذلك لم يمنع بنزيمة من التعرض للانتقاد على مواقع التواصل بسبب افتقاره للحس التهديفي على الرغم من تسجيله 12 هدفا وتقديم 5 تمريرات حاسمة في 20 مباراة.

قبل نحو أسبوعين، تم إبلاغي أن كريم بنزيمة غير سعيد في الاتحاد وأنه اتخذ قرار الرحيل بالفعل، لكن احتراماً لرغبة المصدر الذي أبلغني بأن اللاعب لن يعود، اكتفيت بالتلميح لعدم إثارة البلبلة، وللحديث والكواليس بقية. pic.twitter.com/KdH7CpWfVM — Mohamed Alkaoud _محمد القاعود (@melkaaoud) January 14, 2024

ودخل بنزيمة في خلافات مؤخرا مع الإدارة الفنية للاتحاد بعد تغيب عن مران الفريق دون إذن أكثر من مرة، ولم يتواجد بمعسكره في الإمارات استعدادا لعودة النشاط المحلي والقاري مرة أخرى.

وتحدثت أنباء عن أن هناك محادثات مع المدير الرياضي الجديد رامون بلاينز لمناقشة خروجه من النادي.

صحيفة ماركا 🗞️ بنزيمة تغيب عن تدريبات فريقه اتحاد جدة.. وقرار عقابي من مارسيلو جاياردو. 👀 pic.twitter.com/h87vRE13Nv — FilGoal (@FilGoal) January 13, 2024

وأكدت صحيفة "ماركا" أن بنزيمة يريد العودة إلى الملاعب الأوروبية، مشيرة إلى أن ذلك لن يكون في ريال مدريد وعلقت "أغلق لوس بلانكوس الأبواب أمام أي عودة محتملة مثلما حدث من قبل مع اللاعبين الكبار، الذين تركوا الفريق في أوقات سابقة".

ورحل بنزيمة عن ريال مدريد في صيف 2023 إلى اتحاد جدة بعد 14 عاما قضاها في سنتياغو برنابيو.

⚠️ فابريزيو رومانو: لا يوجد شيء يتحرك بشأن انتقال كريم بنزيمه إلى الإنتر.❌❌ pic.twitter.com/PP2MZDDAXv — هُنـا الإنتـر (@iHere_Inter) January 17, 2024

ورفض ريال مدريد في مواقف مماثلة مثل عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو بعد خروجه في 2018، إلى يوفنتوس الإيطالي ثم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وارتبط اسم كريم بنزيما مؤخرا بالعديد من الأندية أبرزها تشلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، إلى جانب فريقه في بداياته ليون الفرنسي.