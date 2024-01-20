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شائعات تحدثت عن مغادرته اتحاد جدة.. الريال يوصد أبوابه في وجه بنزيمة

Manchester City FC v Real Madrid: Semi-Final First Leg - UEFA Champions League
أنباء أفادت أن بنزيمة عازم على العودة إلى ريال مدريد (غيتي)
20/1/2024

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن أبواب "سنتياغو برنابيو" لن تكون مشرعة أمام النجم الفرنسي كريم بنزيمة، قائد اتحاد جدة السعودي، في ظل أنباء تتحدث عن اعتزامه العودة إلى فريقه السابق ريال مدريد.

وانتشرت شائعات أفادت أن بنزيمة (36 عاما) لم يتأقلم مع فريقه الجديد، وأن العلاقات معه على وشك الانهيار.

وأدى الخلاف مع المدرب نونو إسبيريتو سانتو إلى إقالة البرتغالي من قبل الاتحاد، لكن ذلك لم يمنع بنزيمة من التعرض للانتقاد على مواقع التواصل بسبب افتقاره للحس التهديفي على الرغم من تسجيله 12 هدفا وتقديم 5 تمريرات حاسمة في 20 مباراة.

ودخل بنزيمة في خلافات مؤخرا مع الإدارة الفنية للاتحاد بعد تغيب عن مران الفريق دون إذن أكثر من مرة، ولم يتواجد بمعسكره في الإمارات استعدادا لعودة النشاط المحلي والقاري مرة أخرى.

وتحدثت أنباء عن أن هناك محادثات مع المدير الرياضي الجديد رامون بلاينز لمناقشة خروجه من النادي.

وأكدت صحيفة "ماركا" أن بنزيمة يريد العودة إلى الملاعب الأوروبية، مشيرة إلى أن ذلك لن يكون في ريال مدريد وعلقت "أغلق لوس بلانكوس الأبواب أمام أي عودة محتملة مثلما حدث من قبل مع اللاعبين الكبار، الذين تركوا الفريق في أوقات سابقة".

ورحل بنزيمة عن ريال مدريد في صيف 2023 إلى اتحاد جدة بعد 14 عاما قضاها في سنتياغو برنابيو.

ورفض ريال مدريد في مواقف مماثلة مثل عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو بعد خروجه في 2018، إلى يوفنتوس الإيطالي ثم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وارتبط اسم كريم بنزيما مؤخرا بالعديد من الأندية أبرزها تشلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، إلى جانب فريقه في بداياته ليون الفرنسي.

المصدر : الصحافة الإسبانية