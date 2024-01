بعد وزير الداخلية.. بنزيمة يقاضي صحفيا فرنسيا بتهمة "التشهير"

بعد أيام من تقديمه شكوى ضد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، تقدم الفرنسي كريم بنزيمة، قائد فريق الاتحاد السعودي، بشكوى تشهير أخرى ضد الصحفي إيريك زمور، بحسب ما أعلن محاميه اليوم الجمعة.

وقال المحامي هوغ فيجييه أن موكله تقدم ظهر اليوم في محكمة باريس القضائية بشكوى ضد زمور بتهمة التشهير، وإذا قُبلت هذه الشكوى، فإن زمور سيواجه حكما بالسجن لمدة سنة وغرامة قدرها 45 ألف يورو.

وكان زمور، وهو كاتب وصحفي سياسي فرنسي معروف قد ربط بين نجم ريال مدريد السابق وبين مقتل المدرّسين دومينيك برنار عام 2019 وصامويل باتي عام 2020.

وخلال برنامج على قناة "فرنسا 2" صرّح زمور: "ما أعرفه هو أنه مسلم ويريد تطبيق الشريعة وأن الشريعة تنص على الجهاد وأن الجهاد يعني قتل دومينيك برنار وأيضا صامويل باتي".

🚨 Karim Benzema's lawyer filed a lawsuit against Éric Zemmour for defamation.

The French politician Zemmour had made a link between Karim Benzema and the terrorist organisation that killed professors Dominique Bernard and Samuel Paty.

Éric Zemmour faces one year in prison and… pic.twitter.com/63UfevL0Ri

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 19, 2024