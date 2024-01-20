رياضة|فرنسا

بعد وزير الداخلية.. بنزيمة يقاضي صحفيا فرنسيا بتهمة "التشهير"

يتعرض بنزيمة لحملة تشهير في فرنسا (غيتي)
20/1/2024

بعد أيام من تقديمه شكوى ضد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، تقدم الفرنسي كريم بنزيمة، قائد فريق الاتحاد السعودي، بشكوى تشهير أخرى ضد الصحفي إيريك زمور، بحسب ما أعلن محاميه اليوم الجمعة.

وقال المحامي هوغ فيجييه أن موكله تقدم ظهر اليوم في محكمة باريس القضائية بشكوى ضد زمور بتهمة التشهير، وإذا قُبلت هذه الشكوى، فإن زمور سيواجه حكما بالسجن لمدة سنة وغرامة قدرها 45 ألف يورو.

وكان زمور، وهو كاتب وصحفي سياسي فرنسي معروف قد ربط بين نجم ريال مدريد السابق وبين مقتل المدرّسين دومينيك برنار عام 2019 وصامويل باتي عام 2020.

وخلال برنامج على قناة "فرنسا 2" صرّح زمور: "ما أعرفه هو أنه مسلم ويريد تطبيق الشريعة وأن الشريعة تنص على الجهاد وأن الجهاد يعني قتل دومينيك برنار وأيضا صامويل باتي".

كما ادعى الصحفي الفرنسي أن الفائز بالكرة الذهبية لعام 2022 على علاقة مع جماعة الإخوان المسلمين.

وكان قائد الاتحاد السعودي تقدم الثلاثاء الماضي بشكوى ضد الوزير الفرنسي دارمانان بتهمة التشهير، وذلك بعدما صرح الأخير أن القائد السابق لريال مدريد على علاقة بجماعة الإخوان المسلمين.

وانتقد دارمانان، بنزيمة بعد أن نشر الدولي الفرنسي السابق، على موقع "إكس" (تويتر سابقا) في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رسالة داعمة لسكان غزة.

ومنذ انتقاله إلى الدوري السعودي، سجل بنزيمة 12 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة في 20 مباراة لعبها بقميص الاتحاد هذا الموسم في مختلف المسابقات.

المصدر : مواقع إلكترونية