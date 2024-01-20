رياضة|أوروبا

بعد أدائه الهزيل أمام السنغال.. أونانا قد يخسر مكانه في مان يونايتد

خطأ أونانا تسبب في استقبال الكاميرون الهدف الأول أمام السنغال أمس الجمعة (الفرنسية)
20/1/2024

كشفت تقارير إعلامية أن مانشستر يونايتد، وقع اختياره على إيفان بروفيديل حارس مرمى لاتسيو الإيطالي، تمهيدا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لدعم مركز حراسة المرمى في ظل الأداء المتذبذب الذي ظهر به الكاميروني أندريه أونانا بكأس أمم أفريقيا.

وبات مكان اللاعب البالغ من العمر 27 عاما مهددا في " أولد ترافورد" الآن، حيث يقال إن النادي يبحث عن جلب حارس مرمى جديد أثناء غياب أونانا مع منتخبه الوطني.

ووفقا لصحيفة "كوتديان سبور"، فإن مدرب "الشياطين الحمر" تين هاغ مهتم بالتعاقد مع حارس لاتسيو بروفيديل في الميركاتو الشتوي.

ولا يثق تين هاغ تماما في حارس المرمى الاحتياطي ألتاي بايندير، الذي من المقرر أن ينوب على الأقل في المستقبل القريب عن أونانا خلال كأس الأمم الأفريقية.

وتعرض أونانا حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ومنتخب الكاميرون، لانتقادات حادة من قبل جماهير "المانيو".

وتسبب خطأ فردي من أونانا في استقبال الكاميرون الهدف الأول أمام السنغال في مباراة الفريقين، الجمعة، والتي حسمها "أسود التيرانغا" بفوز 3-1 في ثاني جولات دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وأعاد أونانا إلى أذهان جماهير اليونايتد الأخطاء الساذجة التي يرتكبها مع فريقه على مدار الموسم الحالي.

وواجه الدولي الكاميروني بداية صعبة مع الشياطين الحمر، حيث ارتكب عددا من الأخطاء منذ أن حل بديلا لديفيد دي خيا بعد انتقاله بقيمة 47.1 مليون جنيه إسترليني (60 مليون دولار) من إنتر ميلان الصيف الماضي.

ويشارك أونانا حاليا في كأس الأمم الأفريقية مع منتخب بلاده، بعد أن غاب عن المباراة الافتتاحية بعد بقائه للعب مع يونايتد في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ويغان.

ولعب أونانا حتى الآن في جميع مباريات فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي واستقبلت شباكه 29 هدفا في 21 مباراة.

الحارس البديل

يقال إن بروفيديل يبحث عن عقد أفضل مع لاتسيو، مع عدم رضا اللاعب عن شروطه الحالية مع الفريق الإيطالي. وانضم بروفيديل إلى صفوف لاتسيو عام 2022 قادما من نادي سبيزيا ويمتد عقده حتي يونيو/حزيران 2027.

وخلال مشواره مع لاتسيو حافظ صاحب الـ29 عاما على نظافة شباكه في 32 مباراة خلال 71 مباراة خاضها في مختلف المسابقات.

واختير بروفيديل أفضل حارس في الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

وذاعت شهرته بسبب الهدف الذي سجله للاتسيو في شباك أتلتيكو مدريد في اللحظات الأخيرة من مباراتهما بدوري أبطال أوروبا. وهو أول هدف يسجله حارس مرمى في البطولة القارية منذ 2010.

وقد يواجه أونانا معركة من أجل مكانه في "أولد ترافورد" إذا تعاقد الفريق مع بروفيديل في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

المصدر : الصحافة البريطانية