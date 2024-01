بعد أدائه الهزيل أمام السنغال.. أونانا قد يخسر مكانه في مان يونايتد

كشفت تقارير إعلامية أن مانشستر يونايتد، وقع اختياره على إيفان بروفيديل حارس مرمى لاتسيو الإيطالي، تمهيدا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لدعم مركز حراسة المرمى في ظل الأداء المتذبذب الذي ظهر به الكاميروني أندريه أونانا بكأس أمم أفريقيا.

وبات مكان اللاعب البالغ من العمر 27 عاما مهددا في " أولد ترافورد" الآن، حيث يقال إن النادي يبحث عن جلب حارس مرمى جديد أثناء غياب أونانا مع منتخبه الوطني.

ووفقا لصحيفة "كوتديان سبور"، فإن مدرب "الشياطين الحمر" تين هاغ مهتم بالتعاقد مع حارس لاتسيو بروفيديل في الميركاتو الشتوي.

Andre Onana's Man Utd spot could be at risk with Erik ten Hag 'monitoring Lazio's Ivan Provedel' 👀

ولا يثق تين هاغ تماما في حارس المرمى الاحتياطي ألتاي بايندير، الذي من المقرر أن ينوب على الأقل في المستقبل القريب عن أونانا خلال كأس الأمم الأفريقية.

وتعرض أونانا حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ومنتخب الكاميرون، لانتقادات حادة من قبل جماهير "المانيو".

Likes for David De Gea retweets for Andre Onana. Should be easy. pic.twitter.com/Wsg6TXSHkw

وتسبب خطأ فردي من أونانا في استقبال الكاميرون الهدف الأول أمام السنغال في مباراة الفريقين، الجمعة، والتي حسمها "أسود التيرانغا" بفوز 3-1 في ثاني جولات دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وأعاد أونانا إلى أذهان جماهير اليونايتد الأخطاء الساذجة التي يرتكبها مع فريقه على مدار الموسم الحالي.

وواجه الدولي الكاميروني بداية صعبة مع الشياطين الحمر، حيث ارتكب عددا من الأخطاء منذ أن حل بديلا لديفيد دي خيا بعد انتقاله بقيمة 47.1 مليون جنيه إسترليني (60 مليون دولار) من إنتر ميلان الصيف الماضي.

Andre Onana was a ballon D'or nominee Before he joined Man UTD in The summer 🙄

Remember Andre Onana Took private jet To ivory coast, Just to swallow 3 cheap Goals 😄😄

Justice for Andre Onana, It's no Longer funny pic.twitter.com/YBLxPM8P19

— Trickishboi TV 🔴⚪ (@HyginusEke5736) January 20, 2024