بعد أدائه الهزيل أمام السنغال.. أونانا قد يخسر مكانه في مان يونايتد

كشفت تقارير إعلامية أن مانشستر يونايتد، وقع اختياره على إيفان بروفيديل حارس مرمى لاتسيو الإيطالي، تمهيدا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لدعم مركز حراسة المرمى في ظل الأداء المتذبذب الذي ظهر به الكاميروني أندريه أونانا بكأس أمم أفريقيا.

وبات مكان اللاعب البالغ من العمر 27 عاما مهددا في " أولد ترافورد" الآن، حيث يقال إن النادي يبحث عن جلب حارس مرمى جديد أثناء غياب أونانا مع منتخبه الوطني.

ووفقا لصحيفة "كوتديان سبور"، فإن مدرب "الشياطين الحمر" تين هاغ مهتم بالتعاقد مع حارس لاتسيو بروفيديل في الميركاتو الشتوي.

Andre Onana's Man Utd spot could be at risk with Erik ten Hag 'monitoring Lazio's Ivan Provedel' 👀 Here's why 👇 https://t.co/iQuUzSg8LJ — Mail Sport (@MailSport) January 19, 2024

ولا يثق تين هاغ تماما في حارس المرمى الاحتياطي ألتاي بايندير، الذي من المقرر أن ينوب على الأقل في المستقبل القريب عن أونانا خلال كأس الأمم الأفريقية.

وتعرض أونانا حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ومنتخب الكاميرون، لانتقادات حادة من قبل جماهير "المانيو".

Likes for David De Gea retweets for Andre Onana. Should be easy. pic.twitter.com/Wsg6TXSHkw — 𝐌𝐢𝐬𝐭 (@UTDMist) January 20, 2024

وتسبب خطأ فردي من أونانا في استقبال الكاميرون الهدف الأول أمام السنغال في مباراة الفريقين، الجمعة، والتي حسمها "أسود التيرانغا" بفوز 3-1 في ثاني جولات دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وأعاد أونانا إلى أذهان جماهير اليونايتد الأخطاء الساذجة التي يرتكبها مع فريقه على مدار الموسم الحالي.

وواجه الدولي الكاميروني بداية صعبة مع الشياطين الحمر، حيث ارتكب عددا من الأخطاء منذ أن حل بديلا لديفيد دي خيا بعد انتقاله بقيمة 47.1 مليون جنيه إسترليني (60 مليون دولار) من إنتر ميلان الصيف الماضي.

Andre Onana was a ballon D'or nominee Before he joined Man UTD in The summer 🙄

Remember Andre Onana Took private jet To ivory coast, Just to swallow 3 cheap Goals 😄😄 Justice for Andre Onana, It's no Longer funny pic.twitter.com/YBLxPM8P19 — Trickishboi TV 🔴⚪ (@HyginusEke5736) January 20, 2024

ويشارك أونانا حاليا في كأس الأمم الأفريقية مع منتخب بلاده، بعد أن غاب عن المباراة الافتتاحية بعد بقائه للعب مع يونايتد في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ويغان.

ولعب أونانا حتى الآن في جميع مباريات فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي واستقبلت شباكه 29 هدفا في 21 مباراة.

الحارس البديل

يقال إن بروفيديل يبحث عن عقد أفضل مع لاتسيو، مع عدم رضا اللاعب عن شروطه الحالية مع الفريق الإيطالي. وانضم بروفيديل إلى صفوف لاتسيو عام 2022 قادما من نادي سبيزيا ويمتد عقده حتي يونيو/حزيران 2027.

Manchester United are keeping tabs on Lazio goalkeeper Ivan Provedel, according to reports. Current No1 Andre Onana was signed last summer but his performances have been met with more criticism than praise. How do you guys feel about this pic.twitter.com/MgoGch9TAd — Slaped (@SlapedFN) January 19, 2024

وخلال مشواره مع لاتسيو حافظ صاحب الـ29 عاما على نظافة شباكه في 32 مباراة خلال 71 مباراة خاضها في مختلف المسابقات.

واختير بروفيديل أفضل حارس في الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

وذاعت شهرته بسبب الهدف الذي سجله للاتسيو في شباك أتلتيكو مدريد في اللحظات الأخيرة من مباراتهما بدوري أبطال أوروبا. وهو أول هدف يسجله حارس مرمى في البطولة القارية منذ 2010.

وقد يواجه أونانا معركة من أجل مكانه في "أولد ترافورد" إذا تعاقد الفريق مع بروفيديل في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.