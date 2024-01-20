أرسنال يكتسح كريستال بالاس بخماسية في البريميرليغ

اقتسم أرسنال وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتا مع مانشستر سيتي وأستون فيلا بعد فوزه الساحق على ضيفه كريستال بالاس بخماسية نظيفة -اليوم السبت- في الجولة الـ21 من المسابقة.

وحقق فوزه الأول في 4 مباريات، بعد تعادل مع ليفربول وخسارتين أمام وست هام وفولهام.

ونفخ أرسنال الذي تصدر الترتيب لفترة طويلة، الحياة في محاولاته لإحراز اللقب للمرة الأولى منذ 2004.

وصعد " المدفعجية" إلى المركز الثالث بعد أن رفعوا رصيدهم إلى 43 نقطة من 21 مباراة، بفارق نقطتين عن ليفربول الذي يحل على بورنوث الـ12 غدا الأحد، وبفارق الأهداف عن مانشستر سيتي حامل اللقب الذي لعب مباراة أقل.

وسجل خماسية الفريق اللندني غابريل ماغاليس (11) والحارس دين هندرسون بالخطأ في مرماه (37) ولياندرو تروسارد (59) وغابرييل مارتينيلي (هدفان).