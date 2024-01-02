"لا أستطيع العيش من دونه".. قصة خاتم غضب كلوب حين فقده وفرح لوجوده

وعد الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، أحد المصورين "بالكثير من اللقطات المجانية" بعد أن شكره على مساعدته في العثور على خاتم زواجه، "الذي لا يستطيع العيش من دونه".

وسقط خاتم كلوب من إصبعه خلال احتفاله بفوز فريقه على نيوكاسل 4-2 في البريمرليغ في مباراة مثيرة عززت صدارته للدوري الممتاز.

وكان كلوب على أرض الملعب يصفق للجماهير ويحتفل معها -كعادته- بعد كل انتصار، عندما لاحظ أن خاتم زواجه سقط وبدا بحالة من الذعر، وهو يفتش عنه فوق المستطيل الأخضر، لكن من وجده هو مصور قناة سكاي سبورتس الذي ظفر بلقطة لكلوب وهو يلتقط الخاتم من الأرض.

Klopp losing his wedding ring whilst celebrating 😭 pic.twitter.com/X6eSRQiVEA — DB (@Kloppholic) January 1, 2024

وبعد ذلك، قبّل كلوب خاتم زواجه أمام الكاميرا احتفالا بعودته سالما، واعترف بعد ذلك بأن الشخص الذي عادة ما يلاحقه بالكاميرا بعد نهاية المباريات "يزعجه" لكن رأيه تغير بسرعة.

وقال كلوب في تصريح صحفي "يا إلهي.. فقدته مرة واحدة في السابق واستعنت بغواص محترف للحصول عليه لأنني كنت في البحر".

وتابع "من وقت لآخر، عندما أفقد كيلو أو اثنين من وزني، أفقده وتكون صدمة كبيرة. وهذه المرة استعدته بفضل المصور، لا أعرف أي شيء، أزعجني عدة مرات هذا الموسم، ولكن اليوم حصل على الكثير من اللقطات المجانية لأن ذلك كان مهمًا جدا بالنسبة لي".

وأضاف "لست من عشاق المجوهرات، ولكنه الخاتم الوحيد الذي لا أستطيع العيش بدونه. والمصور الذي وجده هو بطلي. أنت بطلي للعام الجديد 2024. من الآن فصاعدا".

وفي مباراة رائعة شهدت تسديد ليفربول 34 تسديدة، وهو ما لم يتفوق عليه أي فريق طوال الموسم، كان من الصعب عدم احتفال كلوب بشكل هستيري، والذي خاطر بإثارة غضب زوجته بخسارة خاتم زواجه مؤقتا.