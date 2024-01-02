كان الفريق سادسا وأصبح الـ20.. برمنغهام يقيل روني بعد 3 أشهر من تعيينه

أقيل النجم السابق للكرة الإنجليزية واين روني من منصبه كمدرب لفريق برمنغهام من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيونشيب)، وفق ما أعلن النادي الثلاثاء.

وقال برمنغهام في بيان "رغم بذل أقصى جهد، لم تُطابق النتائج التوقّعات التي حُدّدت في البداية، وعليه يشعر مجلس الإدارة أن تغييراً يجب أن يحصل في الجهاز الفني لمصلحة النادي".

وأضاف "يودّ مجلس الإدارة شكر واين وكارل (روبنسون) على جهودهما".

وتأتي إقالة روني الذي كان قد وقّع عقدا يمتد 3 سنوات ونصف في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد فترةٍ كارثيةٍ أسفرت عن فوزين فقط في 15 مباراة، كان آخرها الخسارة أمام ليدز يونايتد بثلاثية نظيفة.

وتراجع برمنغهام الذي يمتلك توم برايدي، أسطورة كرة القدم الأميركية، حصة أقلية فيه، من المركز السادس إلى الـ20 منذ أن تولّى النجم السابق لمانشستر يونايتد منصبه.

وعلّق روني على الإقالة قائلاً "سيستغرق الأمر بعض الوقت لتجاوز هذه الانتكاسة".

وأضاف "كرة القدم صناعة قائمة على النتائج، وأنا أدرك أنهم لم يكونوا بالمستوى الذي أردتهم أن يكونوا عليه".

وأردف "مع ذلك، الوقت هو أثمن ما يحتاجه المدرب، ولا أعتقد أن 13 أسبوعاً كانت كافية لإحداث التغييرات المطلوبة".

وأشار روني إلى أنه يُخطّط الآن "لقضاء بعض الوقت مع عائلتي بينما أستعد لفرصتي المقبلة كمدرب".

وعين روني بدلاً من جون يوستاس عندما كان الفريق في المركز السادس.

وهذه ثاني تجربة لروني في "تشامبيونشيب" بعدما قاد دربي كاونتي من 2020 إلى 2022.

ويُعدّ السجل الإجمالي له كمدرب متواضعاً، إذ اكتفى بتحقيق 41 فوزاً، مقابل 73 خسارة في 152 مباراة.