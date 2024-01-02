ثنائية بفوز ليفربول على نيوكاسل.. صلاح جاهز لمنتخب مصر بكأس أفريقيا

بأفضل طريقة ممكنة، ودّع النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول في مباراته الأخيرة معه قبل التحاقه بمنتخب بلاده لخوض نهائيات أمم أفريقيا، إذ قاده للانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوز مثير -أمس الاثنين- على ضيفه نيوكاسل يونايتد 4-2 في المرحلة الـ20.

وانفرد ليفربول -الذي لم يذق طعم الخسارة سوى مرة واحدة هذا الموسم على أرض توتنهام في المرحلة السابعة- بالصدارة بفضل فوزه الـ13 برصيد 45 نقطة، متقدما بفارق 3 نقاط عن وصيفه أستون فيلا الفائز بصعوبة على بيرنلي 3-2 السبت.

كما ابتعد "الليفر" 5 نقاط عن كل من مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثالث مع مباراة أقل، وأرسنال المتراجع للمركز الرابع بعدما مُني بخسارته الثانية توالياً.

ومُني نيوكاسل بإشراف مدربه إدي هاو بخسارته الثالثة توالياً في البريميرليغ، كما لم ينجح في حصد النقاط الثلاث سوى مرة واحدة في مبارياته الست الأخيرة التي تعرض خلالها لـ5 هزائم.

وأكد رجال المدرب كلوب تفوقهم على نيوكاسل الذي خرج خاسراً من مواجهاته الست الأخيرة مع "الحمر" ولم يفز "الماكابيز" في "أنفيلد" بالبريميرليغ منذ أبريل/نيسان 1994.

وقدم صلاح -الذي قال إن فريقه يمكنه الفوز بلقب البريميرليغ- أداء مذهلا أمس في الفوز الكبير على نيوكاسل.

هجمة مرتدة متقنة للريدز ينهيها صلاح في شباك نيوكاسل #الدوري_الإنجليزي #ليفربول_نيوكاسل pic.twitter.com/4rBGYfpelE — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 1, 2024

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن صلاح استعاد تألقه بعد إخفاقه في تسجيل ركلة جزاء بالشوط الأول، وسجل هدفين في الشوط الثاني وصنع هدفا، ليرفع رصيده إلى 14 هدفا في 20 مباراة خاضها هذا الموسم بالدوري، ويتساوى في صدارة الهدافين مع مهاجم "السيتي" النرويجي إيرلينغ هالاند.

وكانت هذه هي آخر مباريات صلاح مع ليفربول قبل الانضمام للمنتخب المصري، للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وقال صلاح لشبكة "سكاي سبورتس" إنها نتيجة عظيمة فـ"المباراة كانت صعبة للغاية واستطعنا حصد 3 نقاط والآن نتصدر جدول الترتيب. يجب أن نحافظ على هدوئنا وأن نفوز بكل المباريات".

وبسؤاله عن فرص فريقه في التتويج بلقب الدوري، قال "نؤمن بذلك كثيرا. يجب أن نعمل بقوة وأن نعبر عن أنفسنا في الملعب. إذا استطعنا فعل هذا وعملنا بقوة فمن ثم يمكننا الاستمرار في تحقيق الانتصارات".

أرنولد يمنح صلاح تنفيذ ركلة الجزاء لكن الأخير يهدرها أمام تألق حارس نيوكاسل#الدوري_الإنجليزي #ليفربول_نيوكاسل pic.twitter.com/WvGAgwKwkG — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 1, 2024

ولم يكن صلاح سعيدا بأنه سيرحل عن الفريق للانضمام للمنتخب بعد إهداره ركلة جزاء -حيث أهدر ركلة الجزاء الأولى بعدما تألق حارس نيوكاسل مارتين دوبرافكا وتصدى لها ولكنه سجل هدفه الثاني بالمباراة من ركلة الجزاء الثانية.

قال صلاح " فشلت في تسجيل ركلة الجزاء، لم أكن أرغب في الانضمام للمنتخب الوطني بهذا الأداء.. في أول ركلة جزاء كنت مشوشا لأن الحارس تحرك، ولكني سددت ركلة الجزاء الثانية كما أفعل في التدريبات".