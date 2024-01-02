تعرف على ملاعب كأس أمم أفريقيا 2023

تستعد 6 ملاعب في مدن مختلفة بساحل العاج لاحتضان منافسات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي ستقام في الفترة من 13 يناير/كانون الثاني الجاري و11 فبراير/شباط المقبل.

وللمرة الثانية على التوالي بعد النسخة السابقة التي أقيمت في الكاميرون عام 2021، سيشارك في "كان 2023" 24 منتخبا موزعين على 6 مجموعات.

وتضم كل مجموعة 4 فرق، ومع نهاية الدور الأول تتأهل المنتخبات الحاصلة على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، وتلحق بها أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث.

والمجموعات الست هي:

الأولى: ساحل العاج ونيجيريا وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو.

ساحل العاج ونيجيريا وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو. الثانية: مصر وغانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

مصر وغانا والرأس الأخضر وموزمبيق. الثالثة: السنغال والكاميرون وغينيا وغامبيا.

السنغال والكاميرون وغينيا وغامبيا. الرابعة: الجزائر وبوركينا فاسو وموريتانيا وأنغولا.

الجزائر وبوركينا فاسو وموريتانيا وأنغولا. الخامسة: تونس ومالي وجنوب أفريقيا وناميبيا.

تونس ومالي وجنوب أفريقيا وناميبيا. السادسة: المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.

ملاعب "كان 2023":

ملعب الحسن واتارا (60 ألف متفرج): يعرف باسم "الإستاد الأولمبي في إيبيمبي" ويقع في مدينة أنياما، شمال أبيدجان، وهو متعدد الأغراض ومصمم لاستضافة مسابقات كرة القدم والرغبي وألعاب القوى. في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020، وبحضور الرئيس الحسن واتارا، افتتح أكبر ملعب بالبلاد ومن المقرر أن يحتضن المباراة الافتتاحية ومباريات المجموعة الأولى إلى جانب نهائي البطولة.

🚨 Le stade Olympique Alassane Ouattara accueillera la finale de la CAN 2024 ! 🇨🇮 (@mlktraore) pic.twitter.com/gsI81b8EFI — Actu Foot Maghreb (@actufootmaghreb) March 31, 2023

ملعب فيليكس أوفوي بوانيي (33 ألف متفرج): "فيليسا" كما يطلق عليه حاليا، هو أقدم ملعب في البلاد، يقع في أبيدجان، وكان يعرف باسم ملعب جيو أندريه عندما تم تشييده، قبل استقلال البلاد. افتتح عام 1962 وتم تجديده على مراحل أعوام 2009 و2017 و2020 و2023، ثم أطلق عليه اسم فيليكس هوفويه بوانيي، نسبة للرئيس الأول للجمهورية الذي حكم من 1960 وحتى وفاته عام 1993. واحتضن مباريات بطولة الأمم عام 1984، وتقام عليه مباريات منتخب الكرة ومواجهات بالدوري المحلي ومنافسات لرياضات مختلفة مثل ألعاب القوى والرغبي. ويستضيف مباريات المجموعة الثانية (مصر وغانا والرأس الأخضر وموزمبيق) وكذلك مباراة من المجموعة الأولى بين غينيا بيساو ونيجيريا.

ملعب تشارلس كونان باني (20 ألف متفرج): يقع بمدينة ياموسوكرو، تم افتتاحه من قبل رئيس الوزراء السابق الراحل أمادو غون كوليبالي في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2018. وسيحتضن مواجهات المجموعة الثالثة إلى جانب مباراة واحدة في المجموعة الرابعة بين أنغولا وبوركينا فاسو.

Selon le Ministère des Sports: Le stade de Yamoussoukro portera le nom de Charles Konan Banny. Le stade de San-Pedro portera le nom de Laurent Pokou. Le stade de Korhogo portera le nom d'Amadou Gon Coulibaly. #civ #civ225 @CommeIvoir pic.twitter.com/nQpmfuXcxe — SOUTIENAUXELEPHANTS🇨🇮 (@saedeciv) April 7, 2023

ملعب السلام (40 ألف متفرج): بني عام 1984 تزامنا مع استضافة ساحل العاج لبطولة كأس أمم أفريقيا، وتبلغ مساحته 14.52 هكتارا. وبعد أعمال إعادة التأهيل، زادت سعة مدرجاته المغطاة من 25 ألف متفرج إلى 40 ألفا، وسيكون جاهزا لاستضافة مباريات المجموعة الرابعة.

ملعب أمادو جون كوليبالي (20 ألف متفرج): يقع في كورهوغو شمال البلاد، وقد أطلق عليه هذه التسمية تكريما لأمادو غون كوليبالي رئيس الوزراء السابق من عام 2017 وحتى وفاته عام 2020. ويسع 20 ألف مشجع، وسيستضيف مباريات المجموعة الخامسة وكذلك المباراة بين الكونغو الديمقراطية وتنزانيا في المجموعة السادسة.

Le Stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo est prêt pour la #CAN2023 pic.twitter.com/cAhwvkVDP6 — La Côte d’Ivoire (@CotedIvoire_off) July 15, 2023