من كرة القدم إلى تجارة المخدرات.. سجن لاعب سابق بمانشستر سيتي

حكم على لاعب فريق مانشستر سيتي السابق، ماكس نورمان، بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف السنة بتهمة التجارة بالمخدرات.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية فان شرطة ليفربول عثرت على كمية كبيرة من مخدرات تبلغ قيمتها حوالي 60 ألف يورو كانت مخبأة بإحكام في كرسي سيارة اللاعب إلى جانب 80 جرعة من مواد مخدرة أخرى.

وسبق أن قبض على نورمان البالغ 25 عاما 3 مرات في غضون شهرين في عام 2021.

‼️ El infierno de Max Norman: 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐫 𝐮𝐧𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐬𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐢𝐭𝐲 𝐚 𝐧𝐚𝐫𝐜𝐨𝐭𝐫𝐚𝐟𝐢𝐜𝐚𝐧𝐭𝐞 🔜 El exfutbolista inglés de 25 años ha sido condenado a cuatro años y medio de cárcel ✍️ Pol Nietohttps://t.co/6XGpjlRkSl — Diario SPORT (@sport) January 18, 2024

وقال القاضي لماكس أثناء المحاكمة: "لقد كنت في غاية الحماقة للاستمرار بعد اعتقالك الأول والثاني. وهذا يجعل وضعك أسوأ بكثير".

ويعاني نورمان الذي لديه إجمالي 5 إدانات سابقة في 9 جرائم، من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط ومتلازمة توريت (الحركات اللاإرادية).

وذكرت الصحيفة البريطانية أن نورمان تدرب بفريق الشباب في مانشستر سيتي وغادره في عام 2015 لينتقل إلى وويغان أثليتيك ثم ترانمير روفرز وموريكامب الإنجليزيين، كما خاض تجربة لمدة 8 أشهر مع فريق ألانيا سبور التركي 2019.

وأشار ستيوارت ماكنالي، الذي مثل ماكس نورمان في المحاكمة: "موكلي لاعب كرة قدم موهوب للغاية ولعب على مستوى عالٍ في كل من بريطانيا وأوروبا".