منتخب إيران رابع المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس أمم آسيا

سجل مهدي قائدي هدفا في الشوط الأول قاد به إيران للفوز بهدف نظيف على هونغ كونغ اليوم الجمعة والتأهل إلى ثمن نهائي كأس أمم آسيا لكرة القدم المقامة في قطر.

وأحرز قائدي هدف الفوز للمنتخب الإيراني في الدقيقة الـ24 ليهدي بلاده 3 نقاط ثمينة ويعبر بالمنتخب إلى ثمن النهائي البطولة الآسيوية التي توجت إيران بلقبها 3 مرات.

وحقق منتخب إيران الفوز اليوم في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة التي يتصدرها برصيد 6 نقاط متفوقا بنقطتين على نظيره الإماراتي الذي تعادل 1-1 مع فلسطين أمس الخميس.

أما منتخب هونغ كونغ، فقد ظل قابعا في المركز الرابع الأخير في المجموعة بدون رصيد وذلك قبل مباراته في الجولة الثالثة أمام منتخب فلسطين الذي يمتلك نقطة واحدة.