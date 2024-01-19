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رياضة|قطر

منتخب إيران رابع المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس أمم آسيا

إيران هزمت هونع كونغ بهدف نظيف (غيتي)
19/1/2024

سجل مهدي قائدي هدفا في الشوط الأول قاد به إيران للفوز بهدف نظيف على هونغ كونغ اليوم الجمعة والتأهل إلى ثمن نهائي كأس أمم آسيا لكرة القدم المقامة في قطر.

وأحرز قائدي هدف الفوز للمنتخب الإيراني في الدقيقة الـ24 ليهدي بلاده 3 نقاط ثمينة ويعبر بالمنتخب إلى ثمن النهائي البطولة الآسيوية التي توجت إيران بلقبها 3 مرات.

وحقق منتخب إيران الفوز اليوم في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة التي يتصدرها برصيد 6 نقاط متفوقا بنقطتين على نظيره الإماراتي الذي تعادل 1-1 مع فلسطين أمس الخميس.

أما منتخب هونغ كونغ، فقد ظل قابعا في المركز الرابع الأخير في المجموعة بدون رصيد وذلك قبل مباراته في الجولة الثالثة أمام منتخب فلسطين الذي يمتلك نقطة واحدة.

جدول مباريات كأس آسيا 2023 في قطر

المصدر : وكالات