كأس أفريقيا.. طبيب منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة صلاح

كشف طبيب منتخب مصر لكرة القدم عن آخر تطورات إصابة النجم محمد صلاح -أمس الخميس- خلال مواجهة غانا 2-2 ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لكأس أمم أفريقيا، المقام حاليا في ساحل العاج.

وفي تصريح نقلته وسائل إعلام مصرية، أكد محمد أبو العلا أن قائد منتخب "الفراعنة" يعاني من آلام في العضلة الخلفية وسوف يخضع لفحوصات بالأشعة، من أجل تشخيص دقيق لحجم الإصابة، وتحديد مشاركته في مواجهة الرأس الأخضر المقبلة من عدمها.

🟪 #أول_مصدر | مؤشرات إيجابية بشأن إصابة النجم محمد صلاح ما يبشر بعدم خروجه من قائمة منتخب مصر 🇪🇬 pic.twitter.com/OPPDtWFlOh — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) January 19, 2024

وسقط جناح ليفربول الإنجليزي (31 عاما) بعد التحام مع مدافعي غانا، وظل مستلقيا على الأرض لدقائق ليخرج بعدها متألما وهو يمسك العضلة الخلفية لفخذه. وهو ما استغلته غانا أحسن استغلال، فأحرز نجمها محمد قدوس هدف التقدم لـ"النجوم السوداء" بتسديدة قوية من خارج المنطقة بعدها بثوان (45+3).

وسّلم محمد صلاح، الذي حلّ بدلا منه جناح بيراميدز مصطفى فتحي، شارة القيادة لمدافع الاتحاد السعودي أحمد حجازي.

وكان محمد صلاح (53 هدفا في 94 مباراة) أنقذ بلاده من الهزيمة أمام موزامبيق في المباراة الافتتاحية، بعدما سجّل ركلة جزاء في الثواني الأخيرة.

ويضمن متصدرو كل مجموعة وأصحاب المركز الثاني التأهل مباشرة الى الدور الـ 16، بينما تتأهل -أيضا- أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث، من المجموعات الست إلى الأدوار الإقصائية.