جيرارد: مددت عقدي مع الاتفاق السعودي لبناء مشروع رياضي طويل الأمد

يقول المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد مدرب الاتفاق إنه وافق على تمديد عقده مع النادي المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم حتى 2027 لبناء مشروع رياضي طويل الأمد.

وتولى جيرارد قائد ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق تدريب الاتفاق في يوليو/تموز 2023 لمدة عامين ليتم لاحقا تمديد عقده لمدة عامين إضافيين مع إمكانية التجديد في عام 2027.

ونقل موقع الاتفاق عن جيرارد قوله "حمل قرار التجديد الكثير من المشاعر الإيجابية لي ولعائلتي، إذ جاء تتويجا للعمل الجاد والتفاني الحقيقي الذي أظهره الجميع منذ اليوم الأول".

وأضاف "أدركنا منذ البداية حجم المسؤولية وكمية التحديات التي تنتظرنا ما دفعنا للاستثمار في إنشاء بنى تحتية جديدة مثل مرافق جديدة للتدريبات وبناء ملعب جديد. وحققنا تقدما ملحوظا في هذه المشاريع، نتيجة للثقة المتبادلة بيني وبين إدارة النادي. كما نتطلع للمستقبل وللعودة إلى منصات التتويج".

وتابع المدرب الإنجليزي "عندما يتعلق الأمر بكرة القدم، تكون الأولوية دائما للأهداف قصيرة الأمد. إلا أن الرئيس الجديد يركز على بناء مشروع رياضي طويل الأمد ولدينا توافق كبير على مستوى وجهات النظر".

وأوضح أسطورة ليفربول السابق "ندرك جميعا أن النجاح لا يمكن تحقيقه بين ليلة وضحاها لكن سقف طموحاتنا المرتفع سيجعل من رحلتنا نحو القمة حكاية رياضية مُلهمة. ونسعى لبناء فريق تنافسي بثقافة كروية عالية، لنترك علامة فارقة في تاريخ النادي".

مدربنا جيرارد يتحدث عن تمديد تعاقده وتجربته معنا حتى الآن 🎙️#الاتفاق | #جيرارد_مستمرpic.twitter.com/6uC6UHGTOv — نادي الاتفاق (@Ettifaq) January 18, 2024

وتزامن وصول جيرارد خلال الصيف مع تولي سامر المسحل منصبه الجديد كرئيس لنادي الاتفاق حيث تلاقت رؤيتهما حول مستقبل النادي.

وتضمنت إستراتيجية الاتفاق الجديدة مجموعة من التحسينات الجوهرية أهمها الإشراف على انتقال الفريق إلى ملعب جديد وتأمين مرافق تدريب حديثة وإنشاء مركز متخصص للتدريب البدني.

وقال المسحل رئيس نادي الاتفاق "ندرك في النادي أهمية الاستقرار، وهو ما نسعى لترسيخه من خلال رغبتنا في مواصلة المشوار برفقة ستيفن جيرارد إيمانا منا بأن ثمار النجاح لا يمكن حصادها دون صبر وتفان".

وأضاف "أظهرت نجاحات جيرارد إلى جانب صفاته القيادية والتزامه الحقيقي بالمشروع أنه الرجل المناسب لهذه المرحلة. ونمضي نحو المستقبل مستمدين قوتنا من تاريخنا العريق وإرثنا الرياضي المجيد، وأعتقد أننا على الطريق الصحيح لإعادة الاتفاق إلى منصات التتويج".