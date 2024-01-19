السنغال تلتهم الكاميرون وتتأهل لثمن نهائي كأس أمم أفريقيا

فاز منتخب السنغال على الكاميرون 3-1 في المجموعة الثالثة بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم اليوم الجمعة ليضمن التأهل إلى ثمن نهائي البطولة القارية المقامة في ساحل العاج.

وتصدر فريق المدرب أليو سيسي ترتيب المجموعة بـ6 نقاط من انتصارين، بينما تجمد رصيد الكاميرون عند نقطة واحدة في المركز الثالث قبل مواجهة غينيا صاحبة المركز الثاني بنفس النقاط وغامبيا متذيلة الترتيب في وقت لاحق اليوم.

وبعد سيطرة شبه مطلقة للسنغال أسفر الضغط عن الهدف الأول في الدقيقة الـ16 بتسديدة من إسماعيلا سار سكنت شباك الكاميرون.

وضاعف حبيب ديالو النتيجة للسنغال في الدقيقة الـ71 بعدما تلقى تمريرة عرضية منخفضة من سار.

وقلص جان-شارل كاستليتو الفارق لمنتخب "الأسود غير المروضة" في الدقيقة الـ83.

وأنهى ساديو ماني آمال الكاميرون في العودة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.