الرأس الأخضر في أمم أفريقيا.. ينتصر ويتصدر مجموعته وأول منتخب يتأهل لثمن النهائي

فاز منتخب الرأس الأخضر بثلاثية نظيفة على موزمبيق ليحقق انتصاره الثاني على التوالي في دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم اليوم الجمعة ويصبح أول المنتخبات المتأهلة لثمن النهائي.

وضمن منتخب الرأس الأخضر صدارة المجموعة الثانية قبل الجولة الثالثة بالوصول إلى 6 نقاط من انتصارين على غانا صاحبة المركز الثالث وموزامبيق متذيلة الترتيب، وبفارق 4 نقاط عن مصر صاحبة المركز الثاني.

وافتتح بيبي التسجيل للرأس الأخضر في الدقيقة الـ32 بتسديدة من مسافة بعيدة من ركلة حرة أخطأ إرنان حارس موزمبيق في إبعادها لترتطم بيده وتسكن الشباك.

وضاعف رايان منديس النتيجة بعد 6 دقائق من انطلاق الشوط الثاني مستغلا خطأ المدافع إدميلسون في استلام الكرة لينفرد بالمرمى ويسدد في الشباك.

واختتم كيفن بينا أهداف الرأس الأخضر في الدقيقة 69 بتسديدة قوية من مسافة بعيدة سكنت أقصى الزاوية اليمنى لحارس موزامبيق.

وفاز راين مينديز، لاعب فاتح كاراغومروك التركي، بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

ويختتم منتخب الرأس الأخضر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة مصر الاثنين المقبل.