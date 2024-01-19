إندونيسيا تهزم فيتنام وتجدد آمالها بالتأهل لثمن نهائي كأس آسيا

جدد منتخب إندونيسيا فرصة في التأهل لثمن نهائي كأس أمم آسيا لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، عقب فوزه على منتخب فيتنام بهدف نظيف -اليوم الجمعة- في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

ويدين منتخب إندونيسيا بالفضل في هذا الفوز للاعبه أسناوي مانجكوالام الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ42 من ركلة جزاء.

بهذا الفوز، حصد منتخب إندونيسيا أول ثلاث نقاط له في البطولة، ليحتل المركز الثالث في المجموعة بفارق الأهداف خلف المنتخب الياباني.

في المقابل، ظل منتخب فيتنام بلا رصيد في قاع الترتيب، بعدما تلقى خسارته الثانية على التوالي.

وكان منتخب إندونيسا خسر في الجولة الأولى أمام المنتخب العراقي 1-3، فيما خسر منتخب فيتنام أمام اليابان 2-4.