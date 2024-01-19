إندونيسيا تهزم فيتنام وتجدد آمالها بالتأهل لثمن نهائي كأس آسيا

جدد منتخب إندونيسيا فرصه في التأهل للدور الـ16 ببطولة كأس آسيا لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، عقب فوزه على منتخب فيتنام بهدف نظيف اليوم الجمعة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

ويدين منتخب إندونيسيا بالفضل في هذا الفوز للاعبه أسناوي مانجكوالام الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ42 من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز، حصد منتخب إندونيسيا أول 3 نقاط له في البطولة، ليحتل المركز الثالث في المجموعة بفارق الأهداف خلف المنتخب الياباني.

إندونيسيا تهزم فيتنام وتجدد آمالها بالتأهل لثمن نهائي كأس آسياhttps://t.co/jGua8aaEE0 pic.twitter.com/xJIeQTYxVU — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) January 19, 2024

في المقابل، ظل منتخب فيتنام بلا رصيد في قاع الترتيب، بعدما تلقى خسارته الثانية على التوالي.

وكان منتخب إندونيسيا خسر في الجولة الأولى أمام المنتخب العراقي 1-3، في حين خسر منتخب فيتنام أمام اليابان 2-4.