أيمن حسين يقود العراق لفوز تاريخي على اليابان والتأهل لثمن نهائي كأس آسيا

سجل أيمن حسين هدفين من ضربتي رأس في الشوط الأول، ليقود العراق للفوز 2-1 على اليابان، التي لم تستفد من هيمنتها على الكرة في أغلب فترات المباراة، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بكأس آسيا لكرة القدم، اليوم الجمعة.

وافتتح أيمن حسين التسجيل في الدقيقة 5 من ضربة رأس بعد ارتداد الكرة من الحارس.

وهيمنت اليابان على الكرة خلال أغلب فترات الشوط الأول، سعيا لإدراك التعادل لكن أيمن كان له رأي آخر، إذ كلّل هجمة مرتدة سريعة بضربة رأس أخرى في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

أرقام الفوز التاريخي لأسود الرافدين وتعطيله الكمبيوتر الياباني. pic.twitter.com/LWolHMygCd — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) January 19, 2024

واستمرت محاولات اليابان في الشوط الثاني، لكن منتخب العراق قدّم أداء دفاعيا قويا حتى الدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدل الضائع، عندما وضع واتارو إيندو الكرة في الشباك بضربة رأس من مسافة قريبة.

وينفرد العراق بصدارة المجموعة الرابعة بـ6 نقاط بفارق 3 نقاط أمام اليابان، التي تراجعت للمركز الثاني.

وكان العراق استهل مشواره بالبطولة بالفوز 3-1 على إندونيسيا، وفازت اليابان 4-2 على فيتنام في بداية مشوارهما في البطولة.

ورغم أن استحواذه على الكرة وصل إلى 69% خلال الشوط الأول، فإن المنتخب الياباني لم تكن له أي محاولة على المرمى، مقابل 3 محاولات للعراق استغل 2 منها لحسم الفوز.

وتواصلت هيمنة المنتخب الياباني على مجريات الأمور في الشوط الثاني، بينما اعتمد العراق على الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 54، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح المنتخب الياباني، بعد مخالفة ارتكبها ريبين سولاقا على تاكومي مينامينو داخل المنطقة، ولكن بعد الرجوع لحكم الفيديو المساعد ومشاهدة الإعادة على الشاشة، عدل الحكم عن رأيه.