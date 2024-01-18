شاهد.. نيجيريا تهزم ساحل العاج وتشعل مجموعتها بكأس أفريقيا

سجل وليام تروست إيكونغ هدفا من ركلة جزاء في الشوط الثاني قاد به نيجيريا للفوز 1-0 على ساحل العاج اليوم الخميس لتشتعل المنافسة في المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في ساحل العاج.

وسجل إيكونغ هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55 ليرفع منتخب نيجيريا رصيده إلى 4 نقاط متساويا في ذلك مع منتخب غينيا الاستوائية، الذي فاز على غينيا بيساو 4-2 في وقت سابق اليوم، بينما توقف رصيد ساحل العاج عند 3 نقاط.

ويليام إيكونج يسجل هدف التقدم لصالح نيجيريا عن طريق ركلة الجزاء 🥅 🇳🇬#كأس_أمم_إفريقيا#totalenergiesafcon2023 pic.twitter.com/rXExLqrVWQ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 18, 2024

وتأجل الحسم في المجموعة بذلك إلى الجولة الثالثة الأخيرة؛ إذ يلتقي منتخب ساحل العاج مع غينيا الاستوائية، ومنتخب نيجيريا مع غينيا بيساو التي تقبع في المركز الرابع الأخير بدون رصيد.

وجاء الشوط الأول من المباراة متوازنا، وبدأ بسيطرة وضغط هجومي من جانب منتخب ساحل العاج الذي قدم محاولات مكثفة بحثا عن التقدم المبكر لكنه أهدر أكثر من فرصة.

ودخل المنتخب النيجيري في الأجواء بمرور الوقت وفرض تفوقه الهجومي لدقائق وهدد مرمى أصحاب الأرض وخاصة عن طريق نجمه فيكتور أوسيمين؛ لكن كل محاولات الشوط الأول باءت بالفشل، وانتهى بالتعادل السلبي.

ووجه المنتخب النيجيري ضربة موجعة لمنتخب ساحل العاج وجماهيره في وقت مبكر من الشوط الثاني، حينما حصل على ركلة جزاء بعد مراجعة حكم المباراة الجزائري مصطفى غربال لتقنية الفيديو المساعد سجل منها هدف التقدم عن طريق إيكونغ بتسديدة قوية في وسط المرمى تقريبا.

وبعدها تراجع أداء أصحاب الأرض تدريجيا، وبدا المنتخب صاحب الضيافة رغم تبديلاته الهجومية الواضحة عاجزا عن إيجاد الحلول في ظل عودة المنتخب النيجيري للثلث الدفاعي واعتماده على دفاع المنطقة، وخرج من المباراة صفر اليدين، واحتدم الصراع في المجموعة الأولى المفتوحة على كل الاحتمالات.