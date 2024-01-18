شاهد.. منتخب فلسطين المتألق يهدر الفوز على الإمارات في كأس آسيا

أهدر منتخب فلسطين ركلة جزاء والعديد من الفرص في الشوط الثاني بعدما استفاد من هدف عكسي، وتعادل 1-1 مع 10 لاعبين من الإمارات في المجموعة الثالثة لكأس آسيا لكرة القدم على ملعب الجنوب اليوم الخميس.

وتقدمت الإمارات لصدارة المجموعة ولها 4 نقاط من مباراتين، في انتظار نتيجة مباراة إيران وهونغ كونغ غدا الجمعة. بينما حصدت فلسطين نقطتها الأولى في دور المجموعات.

وسجل سلطان عادل هدف التقدم للإمارات في الدقيقة 23 قبل أن يسجل بدر ناصر بالخطأ في مرماه، لتتعادل فلسطين بعد 5 دقائق من نهاية الاستراحة.

وتبادل الفريقان السيطرة في البداية وتصدى خالد عيسى حارس الإمارات لضربة رأس من زيد قنبر وحوّلها إلى ركلة ركنية قبل أن يسدد عبد الله إدريس من مدى قريب في الشباك الخارجية لفلسطين.

لكن نجح المهاجم عادل في الإفلات من الرقابة ليسجل بضربة رأس من مدى قريب محرزا هدفه الثاني في البطولة المقامة في قطر.

وحاول منتخب فلسطين العودة في النتيجة، وحصل على ركلة جزاء بعد تدخل من حكم الفيديو المساعد؛ حيث أظهرت الإعادة إعاقة عدي الدباغ من خليفة الحمادي مدافع الإمارات الذي حصل على بطاقة حمراء.

لكن الحارس خالد عيسى نجح في التصدي للركلة التي نفذها تامر صيام في الدقيقة 39.

واستمرت محاولات فريق المدرب مكرم دبوب، وأبعد البديل خالد الهاشمي تمريرة منخفضة كانت في طريقها لشباك الإمارات في الوقت بدل الضائع، ثم حاول الدباغ بضربة رأس افتقرت للدقة.

وفرض منتخب فلسطين كلمته مع انطلاق الشوط الثاني وضغط بحثا عن التعادل، وكان له ما أراد حين أخطأ المدافع ناصر في إبعاد تمريرة عرضية ليحولها برأسه في شباك.

وبعد التعادل، وقف الحارس عيسى أمام مهاجمي فلسطين وأبعد العديد من التسديدات، وتحديدا من الدباغ.

وتصدى الحارس البالغ من العمر 34 عاما لضربة رأس للمدافع محمد صلاح بعد ركلة ركنية، قبل أن تمر رأسية الدباغ فوق العارضة.

وهيأ محمود أبو وردة الكرة لزميله الدباغ الذي سدد من مدى قريب، لكن عيسى واصل تألقه بإنقاذ ناجح في الدقيقة 72.

وحاول الدباغ مجددا بعدها بـ4 دقائق وأطلق تسديدة منخفضة مرت بجوار القائم الأيسر.

وتلعب فلسطين أمام هونغ كونغ في مباراتها الأخيرة في دور المجموعات الثلاثاء القادم، بينما تلعب الإمارات مع إيران.