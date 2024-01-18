شاهد.. منتخب فلسطين المتألق يهدر الفوز على الإمارات في كأس آسيا
أهدر منتخب فلسطين ركلة جزاء والعديد من الفرص في الشوط الثاني بعدما استفاد من هدف عكسي، وتعادل 1-1 مع 10 لاعبين من الإمارات في المجموعة الثالثة لكأس آسيا لكرة القدم على ملعب الجنوب اليوم الخميس.
وتقدمت الإمارات لصدارة المجموعة ولها 4 نقاط من مباراتين، في انتظار نتيجة مباراة إيران وهونغ كونغ غدا الجمعة. بينما حصدت فلسطين نقطتها الأولى في دور المجموعات.
حارس منتخب الإمارات خالد عيسى يتعملق ويتصدى لرأسية الفلسطيني محمد صلاح 🧤😮#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #فلسطين_الإمارات#AsianCup2023 | #Qatar2023 pic.twitter.com/o3a3X2AlMD
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 18, 2024
وسجل سلطان عادل هدف التقدم للإمارات في الدقيقة 23 قبل أن يسجل بدر ناصر بالخطأ في مرماه، لتتعادل فلسطين بعد 5 دقائق من نهاية الاستراحة.
بدر ناصر يسجل هدفاً بالخطأ في مرماه ويمنح المنتخب الفلسطيني التعادل#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #فلسطين_الإمارات#AsianCup2023 | #Qatar2023 pic.twitter.com/JNGsY1BOBq
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 18, 2024
وتبادل الفريقان السيطرة في البداية وتصدى خالد عيسى حارس الإمارات لضربة رأس من زيد قنبر وحوّلها إلى ركلة ركنية قبل أن يسدد عبد الله إدريس من مدى قريب في الشباك الخارجية لفلسطين.
لكن نجح المهاجم عادل في الإفلات من الرقابة ليسجل بضربة رأس من مدى قريب محرزا هدفه الثاني في البطولة المقامة في قطر.
منتخب الإمارات يفتتح التسجيل برأسية سلطان عادل ⚽️🇦🇪#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #فلسطين_الإمارات#AsianCup2023 | #Qatar2023 pic.twitter.com/jMF9brgg2z
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 18, 2024
وحاول منتخب فلسطين العودة في النتيجة، وحصل على ركلة جزاء بعد تدخل من حكم الفيديو المساعد؛ حيث أظهرت الإعادة إعاقة عدي الدباغ من خليفة الحمادي مدافع الإمارات الذي حصل على بطاقة حمراء.
لكن الحارس خالد عيسى نجح في التصدي للركلة التي نفذها تامر صيام في الدقيقة 39.
شوف |
تامر صيام يُضيع على منتخب فلسطين فرصة التعادل من ركلة جزاء#فلسطين_الإمارات #هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023 #قطر2023 | #AsianCup2023 #كاس_آسيا_قنوات_الكاس #شوف_الكاس pic.twitter.com/IFm1uTMQNh
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 18, 2024
واستمرت محاولات فريق المدرب مكرم دبوب، وأبعد البديل خالد الهاشمي تمريرة منخفضة كانت في طريقها لشباك الإمارات في الوقت بدل الضائع، ثم حاول الدباغ بضربة رأس افتقرت للدقة.
وفرض منتخب فلسطين كلمته مع انطلاق الشوط الثاني وضغط بحثا عن التعادل، وكان له ما أراد حين أخطأ المدافع ناصر في إبعاد تمريرة عرضية ليحولها برأسه في شباك.
هدف |
منتخب فلسطين يتعادل عن طريق لاعب الإمارات بدر ناصر بالخطأ في مرماه.. شاهد الهدف بصوت المعلق منتصر الأزهري#فلسطين_الإمارات #هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023 #قطر2023 | #AsianCup2023 #كاس_آسيا_قنوات_الكاس #شوف_الكاس pic.twitter.com/VtQCft7uAN
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 18, 2024
وبعد التعادل، وقف الحارس عيسى أمام مهاجمي فلسطين وأبعد العديد من التسديدات، وتحديدا من الدباغ.
وتصدى الحارس البالغ من العمر 34 عاما لضربة رأس للمدافع محمد صلاح بعد ركلة ركنية، قبل أن تمر رأسية الدباغ فوق العارضة.
وهيأ محمود أبو وردة الكرة لزميله الدباغ الذي سدد من مدى قريب، لكن عيسى واصل تألقه بإنقاذ ناجح في الدقيقة 72.
وحاول الدباغ مجددا بعدها بـ4 دقائق وأطلق تسديدة منخفضة مرت بجوار القائم الأيسر.
وتلعب فلسطين أمام هونغ كونغ في مباراتها الأخيرة في دور المجموعات الثلاثاء القادم، بينما تلعب الإمارات مع إيران.