شاهد.. غينيا الاستوائية تدك شباك غينيا بيساو في كأس أفريقيا

حقّقت غينيا الاستوائية فوزا كبيرا على غينيا بيساو 4-2 اليوم الخميس على ملعب الحسن واتارا في أبيدجان، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم في ساحل العاج.

ويدين منتخب غينيا الاستوائية لثلاثية قائده المهاجم إيميليو نسوو (21 و51 و61) وخوسيه ميراندا (46)، في حين سجل لغينيا بيساو مدافع غينيا الاستوائية إستيبان أوبيانغ خطأ في مرماه (37) والبديل جوزيه كوريا (90+3).

وفرض نسوو نفسه نجما للمباراة بفضل أهدافه وتحركاته المزعجة طيلة المباراة التي سيطر عليها فريقه من جهة الأداء والنتيجة، كما قاد لاعبيه لأداء رقصة أفريقية مميزة بعد تسجيله هدفه الثالث.

في البداية، ألغى الحكم الهدف الأول الذي جاء بعد بينية مذهلة اخترقت الدفاع وراوغ نسوو على إثرها حارس بيساو قبل أن يودعها المرمى الخالي بيسراه، لكنّه أعاد احتسابه بعد العودة لحكم الفيديو المساعد (فار).

غينيا الاستوائية تحقق فوزاً كبيراً على غينيا بيساو ⏯️ شاهد ملخص المباراة 👇#كأس_أمم_إفريقيا#totalenergiesafcon2023 pic.twitter.com/srdgUopjkM — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 18, 2024

وتصدر نسوو لاعب إنتر سيتي في الدرجة الثالثة الإسبانية قائمة هدافي البطولة منفردا برصيد 3 أهداف.

وبهذا الفوز، تصدرت غينيا الاستوائية المجموعة مؤقتا برصيد 4 نقاط في انتظار نتيجة مباراة ساحل العاج (3 نقاط) أمام نيجيريا (نقطة) اللتين تتواجهان في وقت لاحق، في حين بقيت غينيا بيساو من دون رصيد.

وفي الجولة الثالثة المقررة في الـ22 من الشهر الجاري، تلعب غينيا الاستوائية مع ساحل العاج وغينيا بيساو مع نيجيريا.