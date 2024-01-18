شاهد.. أوزبكستان تقسو على الهند بثلاثية في كأس آسيا

حققت أوزبكستان فوزا صريحا على الهند 3-0 اليوم الخميس ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة أمم آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.

وعلى ملعب أحمد بن علي المونديالي، سجل ثلاثية أوزبكستان كل من عباسبيك فايزوليف (4) وإيغور سيرغييف (18) وشرزود ناصرلوييف (45+4).

ورفعت أوزبكستان رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثاني بعد تعادلها سلبيا مع سوريا في الجولة الأولى، وعززت من حظوظها في بلوغ الدور الثاني.

وستحدد مواجهتها الأخيرة ضد أستراليا هوية متصدر هذه المجموعة.

وكانت أستراليا التي ضمنت تأهلها لثمن النهائي، فازت على سوريا اليوم أيضا بهدف بدون رد سجله جاكسون إيرفين.