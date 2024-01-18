شاهد.. أوزبكستان تقسو على الهند بثلاثية في كأس آسيا
حققت أوزبكستان فوزا صريحا على الهند 3-0 اليوم الخميس ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة أمم آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.
وعلى ملعب أحمد بن علي المونديالي، سجل ثلاثية أوزبكستان كل من عباسبيك فايزوليف (4) وإيغور سيرغييف (18) وشرزود ناصرلوييف (45+4).
⚽️🇺🇿 منتخب أوزبكستان يضاعف النتيجة #كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #الهند_أوزبكستان#AsianCup2023 | #Qatar2023 pic.twitter.com/YTR0WbfGf8
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 18, 2024
ورفعت أوزبكستان رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثاني بعد تعادلها سلبيا مع سوريا في الجولة الأولى، وعززت من حظوظها في بلوغ الدور الثاني.
⚽️🇺🇿 منتخب أوزبكستان يتقدم على نظيره الهندي بهدف مبكر #كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #الهند_أوزبكستان#AsianCup2023 | #Qatar2023 pic.twitter.com/INgSCDgTtD
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 18, 2024
وستحدد مواجهتها الأخيرة ضد أستراليا هوية متصدر هذه المجموعة.
⚽️🇺🇿 منتخب أوزبكستان يكشر عن أنيابه ويسجل الهدف الثالث #كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #الهند_أوزبكستان#AsianCup2023 | #Qatar2023 pic.twitter.com/NX63qKPlpc
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 18, 2024
وكانت أستراليا التي ضمنت تأهلها لثمن النهائي، فازت على سوريا اليوم أيضا بهدف بدون رد سجله جاكسون إيرفين.