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لاعب يرفض العودة لبرشلونة والسبب تشافي

BARCELONA, SPAIN - OCTOBER 04: Sergiño Dest of FC Barcelona looks on during the La Liga Santander match between FC Barcelona and Sevilla FC at Camp Nou on October 04, 2020 in Barcelona, Spain. Football Stadiums around Europe remain empty due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in fixtures being played behind closed doors. (Photo by David Ramos/Getty Images)
سيرغينو دست يرتبط بعقد مع برشلونة حتى صيف 2025 (غيتي)
18/1/2024

استبعد لاعب المنتخب الأميركي لكرة القدم سيرغينو دست، المنبوذ من برشلونة، والمعار لصفوف آيندهوفن العودة للفريق الكتالوني في ظل وجود تشافي هيرنانديز في منصب المدير الفني.

وقال دست، في مقابلة صحفية "أعتقد أن لدينا ما نقوله أنا وبرشلونة وآيندهوفن حول هذا الأمر، ويمكن مناقشته في نهاية الموسم، ربما أبقى، وربما أغادر.. الآن الوقت مبكر جدا".

وأضاف "تشافي لا يزال موجودا، لذلك لن أعود في الوقت الحالي، سيكون الأمر صعبا للغاية".

ويرتبط دست بعقد مع برشلونة، يستمر حتى صيف 2025.

ووقّع دست مع برشلونة في أول أكتوبر/تشرين الأول 2020، قادما من أياكس أمستردام، مقابل 21 مليون يورو على عقد مدته 5 سنوات بشرط جزائي بقيمة 400 مليون يورو، لكنه خرج مرتين على سبيل الإعارة، لأنه لم يشارك كثيرا أساسيا.

وقرر دست الخروج على سبيل الإعارة في سبتمبر/أيلول 2022 إلى ميلان، مع إمكانية حصول النادي الإيطالي على خدماته نهائيا، مقابل 20 مليون يورو، لكنه لعب 14 مباراة فقط طوال الموسم، 4 منها فقط أساسيا.

واختار اللاعب بعد ذلك إعارة ثانية إلى آيندهوفن، رافضا ناديه السابق أياكس، بعد استكمال الجولة التحضيرية للموسم الجديد في الولايات المتحدة مع برشلونة.

في الوقت الحالي، يسهم دست في تصدر آيندهوفن جدول ترتيب الدوري الهولندي، وهناك احتمال حقيقي أن يفعل النادي خيار الشراء أو يمدد الإعارة بعد هذا الموسم.

وشارك دست مع برشلونة في 72 مباراة بجميع المسابقات، 56 منها أساسيا، سجل خلالها 3 أهداف.

المصدر : مواقع إلكترونية