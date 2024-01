لاعب يرفض العودة لبرشلونة والسبب تشافي

استبعد لاعب المنتخب الأميركي لكرة القدم سيرغينو دست، المنبوذ من برشلونة، والمعار لصفوف آيندهوفن العودة للفريق الكتالوني في ظل وجود تشافي هيرنانديز في منصب المدير الفني.

وقال دست، في مقابلة صحفية "أعتقد أن لدينا ما نقوله أنا وبرشلونة وآيندهوفن حول هذا الأمر، ويمكن مناقشته في نهاية الموسم، ربما أبقى، وربما أغادر.. الآن الوقت مبكر جدا".

وأضاف "تشافي لا يزال موجودا، لذلك لن أعود في الوقت الحالي، سيكون الأمر صعبا للغاية".

ويرتبط دست بعقد مع برشلونة، يستمر حتى صيف 2025.

ووقّع دست مع برشلونة في أول أكتوبر/تشرين الأول 2020، قادما من أياكس أمستردام، مقابل 21 مليون يورو على عقد مدته 5 سنوات بشرط جزائي بقيمة 400 مليون يورو، لكنه خرج مرتين على سبيل الإعارة، لأنه لم يشارك كثيرا أساسيا.

وقرر دست الخروج على سبيل الإعارة في سبتمبر/أيلول 2022 إلى ميلان، مع إمكانية حصول النادي الإيطالي على خدماته نهائيا، مقابل 20 مليون يورو، لكنه لعب 14 مباراة فقط طوال الموسم، 4 منها فقط أساسيا.

واختار اللاعب بعد ذلك إعارة ثانية إلى آيندهوفن، رافضا ناديه السابق أياكس، بعد استكمال الجولة التحضيرية للموسم الجديد في الولايات المتحدة مع برشلونة.

🚨 Sergiño Dest: "Returning to Barça? Only if the situation changes there. Xavi is still there now. So at the moment no, that will be too difficult." @VI_nl pic.twitter.com/iseRniV2TC

— barcacentre (@barcacentre) January 17, 2024