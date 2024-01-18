الكونغو الديمقراطية تهدر الفوز على زامبيا والمغرب يتصدر المجموعة بكأس أفريقيا
أهدرت الكونغو الديمقراطية العديد من الفرص لتتعادل 1-1 مع زامبيا في المجموعة السادسة لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم على ملعب لوران بوكو في مدينة سان بيدرو، مساء الأربعاء.
وسجل كينغس كانغوا لزامبيا في الدقيقة 23 قبل أن يتعادل يوان ويسا للكونغو الديمقراطية بعدها بـ4 دقائق.
وحصد كل فريق نقطة لينفرد المغرب بصدارة المجموعة بعدما تفوق في وقت سابق 3-صفر على تنزانيا.
انطلاقة مثالية لأسود الأطلس في كأس أمم إفريقيا
⏯️ شاهد ملخص المباراة 👇#كأس_أمم_إفريقيا | #المغرب_تنزانيا #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/bRYWg868nf
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 17, 2024
ومنح كانغوا التقدم لزامبيا في الدقيقة 23 بتسديدة رائعة من مدى بعيد نحو الشباك الخالية بعدما تأخر الحارس ليونيل مباسي في العودة لمرماه إثر تقدمه لإبعاد الكرة لرمية تماس.
من يتحمل مسؤولية الهدف؟ المدافع أم الحارس#كأس_أمم_إفريقيا #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/RuEQ7fhIia
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 17, 2024
وانطلق باتسون داكا نحو تمريرة طويلة لكن الحارس مباسي كان أسرع منه في إبعادها لرمية تماس لكنه ظل أرضا لثوان لينفذها مهاجم زامبيا لزميله كانغوا الذي سدد كرة ساقطة فشل هينوك إنونغا وتشانسيل مبيمبا في إبعادها عن الشباك.
لكن ويسا تعادل للكونغو الديمقراطية بتسديدة سهلة أمام المرمى بعد تمريرة منخفضة من زميله سيدريك باكامبو.
ومع مرور نحو نصف ساعة من اللعب كاد ويسا يسجل الهدف الثاني لبلاده بعدما تفوق على الحارس لورانس مولينغا وأطلق تسديدة قوية أبعدها ستوبيلا سونزو قبل عبور خط المرمى.
وألغى حكم الفيديو المساعد ركلة جزاء احتُسبت للكونغو الديمقراطية بداعي لمسة يد على تاندي مواب مدافع زامبيا بعد تمريرة منخفضة من أرثر ماسواكو بعد نحو ساعة من اللعب.
وفضل ويسا التمرير إلى زميله باكامبو من مدى قريب بدلا من التسديد ليهدر فرصة خطيرة للكونغو الديمقراطية قبل ربع ساعة من النهاية.
وكادت الكونغو الديمقراطية تحصد النقاط الثلاث لكن تسديدة البديل سايمون بانزا من مدى قريب وصلت سهلة للحارس مولينغا قرب النهاية.
وتلعب الكونغو الديمقراطية أمام المغرب يوم الأحد قبل مواجهة زامبيا لتنزانيا.
🗓️ ترتيب المجموعة السادسة بعد نهاية الجولة الأولى
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 17, 2024