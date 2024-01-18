الكونغو الديمقراطية تهدر الفوز على زامبيا والمغرب يتصدر المجموعة بكأس أفريقيا

أهدرت الكونغو الديمقراطية العديد من الفرص لتتعادل 1-1 مع زامبيا في المجموعة السادسة لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم على ملعب لوران بوكو في مدينة سان بيدرو، مساء الأربعاء.

وسجل كينغس كانغوا لزامبيا في الدقيقة 23 قبل أن يتعادل يوان ويسا للكونغو الديمقراطية بعدها بـ4 دقائق.

وحصد كل فريق نقطة لينفرد المغرب بصدارة المجموعة بعدما تفوق في وقت سابق 3-صفر على تنزانيا.

ومنح كانغوا التقدم لزامبيا في الدقيقة 23 بتسديدة رائعة من مدى بعيد نحو الشباك الخالية بعدما تأخر الحارس ليونيل مباسي في العودة لمرماه إثر تقدمه لإبعاد الكرة لرمية تماس.

وانطلق باتسون داكا نحو تمريرة طويلة لكن الحارس مباسي كان أسرع منه في إبعادها لرمية تماس لكنه ظل أرضا لثوان لينفذها مهاجم زامبيا لزميله كانغوا الذي سدد كرة ساقطة فشل هينوك إنونغا وتشانسيل مبيمبا في إبعادها عن الشباك.

لكن ويسا تعادل للكونغو الديمقراطية بتسديدة سهلة أمام المرمى بعد تمريرة منخفضة من زميله سيدريك باكامبو.

ومع مرور نحو نصف ساعة من اللعب كاد ويسا يسجل الهدف الثاني لبلاده بعدما تفوق على الحارس لورانس مولينغا وأطلق تسديدة قوية أبعدها ستوبيلا سونزو قبل عبور خط المرمى.

وألغى حكم الفيديو المساعد ركلة جزاء احتُسبت للكونغو الديمقراطية بداعي لمسة يد على تاندي مواب مدافع زامبيا بعد تمريرة منخفضة من أرثر ماسواكو بعد نحو ساعة من اللعب.

وفضل ويسا التمرير إلى زميله باكامبو من مدى قريب بدلا من التسديد ليهدر فرصة خطيرة للكونغو الديمقراطية قبل ربع ساعة من النهاية.

وكادت الكونغو الديمقراطية تحصد النقاط الثلاث لكن تسديدة البديل سايمون بانزا من مدى قريب وصلت سهلة للحارس مولينغا قرب النهاية.

وتلعب الكونغو الديمقراطية أمام المغرب يوم الأحد قبل مواجهة زامبيا لتنزانيا.