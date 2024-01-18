الإنجليزي هندرسون يقترب من الانتقال لأياكس الهولندي

سيترك لاعب الوسط الدولي الإنجليزي جوردان هندرسون نادي الاتفاق السعودي بعد نصف موسم من صفقة انتقاله الضخمة، للانضمام إلى أياكس أمستردام الهولندي، بحسب ما كشف مصدر سعودي اليوم الخميس.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات -رفض الكشف عن اسمه لأنه غير مخوّل بالحديث لوسائل الإعلام- "جاء هندرسون متأخرا في اليوم الأول من معسكر أبوظبي. تدرّب لفترة يومين ثم غاب عن تمارين أمس متجها إلى دبي لخوض الفحوص الطبية مع أياكس".

تابع المصدر "برّر اللاعب رغبته بالرحيل بطلب مدرب المنتخب الإنجليزي غاريث ساوثغيت انتقاله إلى ناد أوروبي، كي يتمكن من حجز مكان في تشكيلته للمشاركة في كأس أوروبا" المقررة الصيف المقبل في ألمانيا.

جوردان هندرسون متواجد في أمستردام حالياً من أجل إتمام إنتقاله إلى أياكس ✅ pic.twitter.com/JbLYpsE3WN — EPL World (@EPLworld) January 18, 2024

وبات هندرسون (33 عاما) أوّل نجم يغادر الدوري السعودي بعد ثورة التعاقدات التي أبرمتها مجموعة من الأندية هذا الموسم، على غرار البرازيلي نيمار والفرنسي كريم بنزيمة، وسبقها تعاقد النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منتصف الموسم الماضي.

وجاءت صفقة قائد المنتخب الإنجليزي إلى الاتفاق، ثامن الدوري السعودي راهنا والذي يشرف عليه الإنجليزي ستيفن جيرارد، بعد حمله ألوان ليفربول منذ 2011 وإحرازه معه 8 ألقاب من بينها الدوري الإنجليزي (2020) ودوري أبطال أوروبا (2019).

ولعب هندرسون 17 مباراة في الدوري، صنع خلالها 4 من أهداف فريقه الـ22.