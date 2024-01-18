الإشادات تنهال على أكرم عفيف بعد قيادته قطر لثمن نهائي كأس آسيا

انضم الكرواتي بيتار شيغرت، مدرب طاجيكستان، إلى قائمة المشيدين بمستوى أكرم عفيف نجم منتخب قطر في بطولة كأس آسيا لكرة القدم، بعد أن سجل هدف الفوز على طاجيكستان وضمن تأهل حامل اللقب والمضيف لثمن النهائي.

وضمن "العنابي" صدارة المجموعة الأولى بعد نهاية الجولة الثانية برصيد 6 نقاط بفارق 4 نقاط عن منتخب الصين ثاني الترتيب، فيما يحتل منتخب طاجيكستان المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن لبنان متذيل الترتيب.

وحققت قطر حاملة اللقب، فوزها التاسع على التوالي في آخر 9 مباريات بالبطولة القارية، والتي بدأت بالفوز على لبنان في 9 يناير/كانون الثاني 2019.

وظفر هداف نادي السد القطري، بجائزة أفضل لاعب في المباراة للمرة الثانية تواليا.

بالأرقام.. فوز منتخب قطر على طاجيكستان في كأس آسيا. pic.twitter.com/lc3g6ahDNd — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) January 17, 2024

وأشاد سيغرت، بما قدمه عفيف وقال للصحفيين بعد المباراة "يجب أن أتقبل ذلك، كان الهدف مذهلا، إنه لاعب ذكي، كان مثاليا، وتوقيته (في التسديد) جيدا".

وأثنى ماركيز لوبيز مدرب قطر، على عفيف بعدما سجل هدفين في الفوز 3-صفر على لبنان في افتتاح البطولة.

وافتتح عفيف، الذي اختتم أهداف قطر في الفوز 3-1 على اليابان في نهائي كأس آسيا 2019 في أبو ظبي، أهداف قطر في النسخة الحالية من البطولة في الفوز 3-صفر على لبنان.

وقال المدرب الإسباني الصحفيين -عقب المباراة الافتتاحية من كأس آسيا- "اختير أكرم أفضل لاعب في المباراة، فهو لاعب رفيع المستوى، ويستحق ذلك".

وكان ميودراج رادولوفيتش مدرب لبنان، أغدق المديح على عفيف لاعب السد القطري.

وقال إن "أكرم عفيف أحد أفضل اللاعبين في آسيا، ويمكنه اللعب في أوروبا. إنه قائد بهذا الفريق وبقدراته حسم مباراة الليلة".

ويتصدر عفيف ترتيب هدافي كأس آسيا 2023 برصيد 3 أهداف، بفارق هدف عن أكثر من لاعب، أبرزهم:

الياباني تاكومي مينامينو.

ثنائي الأردن موسى التعمري ومحمود المرضي.

الكوري الجنوبي لي كانغ-إن.

وقال عفيف -عقب الفوز على طاجيكستان- "أهنئ جماهير منتخبنا الوطني على الفوز والتأهل المستحق في صدارة المجموعة الأولى بعد مباراة قوية أمام منافس صعب لكننا تعاملنا مع التفاصيل لنحقق المطلوب".

وتختتم قطر منافسات دور المجموعات في كأس آسيا أمام الصين في 22 من يناير/كانون الثاني الجاري.

ويتأهل إلى الدور ثمن النهائي أصحاب المركزين الأول والثاني في المجموعات الست، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.