أستراليا تهزم سوريا وتبلغ ثمن نهائي كأس أمم آسيا

ضمنت أستراليا بلوغ دور الـ16 من كأس آسيا في كرة القدم، بفوزها على سوريا 1-0 -الخميس- على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

وسجل جاكسون ايرفاين هدف المباراة الوحيد والثاني له في النهائيات (60)، لتصبح أستراليا ثاني المتأهلين بعد قطر المضيفة.

والفوز هو الثاني لأستراليا في البطولة القارية بعد تغلبها على الهند 2-0 في الجولة الأولى، فرفعت رصيدها إلى 6 نقاط وضمنت على الأقل احتلال المركز الثاني، في حين بقي رصيد سوريا نقطة واحدة بعد تعادلها مع أوزبكستان سلبياً.

وتضمّ المجموعة أيضا منتخبي أوزبكستان والهند اللذين يلتقيان لاحقا اليوم.

وفي الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، تلتقي سوريا مع الهند الثلاثاء المقبل وأستراليا مع أوزبكستان في الوقت عينه.

وعلى الرغم من الخسارة لا زالت سوريا تملك الامل في بلوغ الدور الثاني للمرة الاولى في تاريخها بعد اخفاقها في مشاركتها الست الاولى وذلك في حال فوزها على الهند في الجولة الاخيرة حيث سترفع رصيدها الى 4 نقاط وتعزز حظوظها.