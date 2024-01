يتصدرهم ميسي ورونالدو.. أفضل 10 لاعبين حصولا على الجوائز الفردية

قد تكون كرة القدم رياضة جماعية، لكن عددا من أعظم اللاعبين على مر التاريخ صنعوا الفارق في تتويج أنديتهم أو منتخبات بلدانهم على مدى مسيرتهم الكروية، وكان لأدائهم الدور الكبير في حصولهم على جوائز فردية.

التقرير التالي يسلط الضوء على اللاعبين العشرة الذين حصلوا على أكبر عدد من الجوائز الفردية.

أضاف ليونيل ميسي الكرة الذهبية الثامنة إلى مجموعته من الجوائز الشخصية في أواخر عام 2023 بعد مساعدة بلاده في الحصول على كأس العالم 2022. ولم يفز أيقونة برشلونة بجوائز فردية أكثر من أقرانه فحسب، بل يعد ميسي أيضا أكثر لاعبي كرة القدم تتويجا على المستويين الأوروبي والعالمي والمحلي.

حطم النجم السابق لريال مدريد ومانشستر يونايتد جميع الأرقام القياسية التهديفية الممكنة تقريبا، حيث أصبح اللاعب الأكثر حسما في تاريخ الساحرة المستديرة. ورونالدو أصبح أفضل هداف في تاريخ كرة القدم، متقدما على أمثال بيليه وميسي. ويعد النجم البرتغالي ثاني أفضل لاعب في تاريخ اللعبة تتويجا بالجوائز الفردية المرموقة، بينها 5 كرات ذهبية.

أُجبر ماركو فان باستن على الاعتزال مبكرا في سن 31 عاما بسبب تكرار الإصابات، إلا أن خزانة الألقاب الفردية للنجم الهولندي لا يتفوق عليها سوى ميسي ورونالدو حيث حصل على 20 جائزة، معظمها كانت كأفضل هداف لأياكس وميلان والمنتخب الهولندي.

لعب رونالدو نازاريو لكل من ميلان وإنتر ميلان وبرشلونة وريال مدريد. وكان البرازيلي هدافا من النخبة ومزيجا مثاليا من السرعة والقوة والمهارة. اللاعب المعروف باسم "الظاهرة" حمل آمال البرازيل بأكملها على كتفيه خلال معظم حياته المهنية. وحصل على كرتين ذهبيتين، وجاءت الثانية في عام 2002 بعد تألقه في واحدة من أعظم نهائيات كأس العالم على الإطلاق، والتي فازت فيها البرازيل على ألمانيا 2-صفر.

قبل عقود عدة كان الأسطورة الألمانية السابقة من تسجيل المهاجم البولندي الأهداف لبايرن ميونيخ، كان غيرد مولر يقود خط هجوم للنادي.

إنه أفضل هداف في تاريخ الدوري الألماني برصيد أكثر من 300 هدف باسمه. كما أظهر اللاعب الدولي الألماني تفوقه قاريا، حيث حصل على جائزة هداف كأس أوروبا في أربع مناسبات.

