رياضة|أوروبا

يتصدرهم ميسي ورونالدو.. أفضل 10 لاعبين حصولا على الجوائز الفردية

ليونيل ميسي أضاف الكرة الذهبية الثامنة إلى مجموعته من الجوائز الشخصية في أواخر عام 2023 (الفرنسية)
17/1/2024

قد تكون كرة القدم رياضة جماعية، لكن عددا من أعظم اللاعبين على مر التاريخ صنعوا الفارق في تتويج أنديتهم أو منتخبات بلدانهم على مدى مسيرتهم الكروية، وكان لأدائهم الدور الكبير في حصولهم على جوائز فردية.

التقرير التالي يسلط الضوء على اللاعبين العشرة الذين حصلوا على أكبر عدد من الجوائز الفردية.

  • الأرجنتيني ليونيل ميسي: 52 جائزة

أضاف ليونيل ميسي الكرة الذهبية الثامنة إلى مجموعته من الجوائز الشخصية في أواخر عام 2023 بعد مساعدة بلاده في الحصول على كأس العالم 2022. ولم يفز أيقونة برشلونة بجوائز فردية أكثر من أقرانه فحسب، بل يعد ميسي أيضا أكثر لاعبي كرة القدم تتويجا على المستويين الأوروبي والعالمي والمحلي.

  • البرتغالي كريستيانو رونالدو: 32 جائزة

حطم النجم السابق لريال مدريد ومانشستر يونايتد جميع الأرقام القياسية التهديفية الممكنة تقريبا، حيث أصبح اللاعب الأكثر حسما في تاريخ الساحرة المستديرة. ورونالدو أصبح أفضل هداف في تاريخ كرة القدم، متقدما على أمثال بيليه وميسي. ويعد النجم البرتغالي ثاني أفضل لاعب في تاريخ اللعبة تتويجا بالجوائز الفردية المرموقة، بينها 5 كرات ذهبية.

  • الهولندي ماركو فان باستان: 20 جائزة

أُجبر ماركو فان باستن على الاعتزال مبكرا في سن 31 عاما بسبب تكرار الإصابات، إلا أن خزانة الألقاب الفردية للنجم الهولندي لا يتفوق عليها سوى ميسي ورونالدو حيث حصل على 20 جائزة، معظمها كانت كأفضل هداف لأياكس وميلان والمنتخب الهولندي.

  • البرازيلي رونالدو نازاريو: 18 جائزة

لعب رونالدو نازاريو لكل من ميلان وإنتر ميلان وبرشلونة وريال مدريد. وكان البرازيلي هدافا من النخبة ومزيجا مثاليا من السرعة والقوة والمهارة. اللاعب المعروف باسم "الظاهرة" حمل آمال البرازيل بأكملها على كتفيه خلال معظم حياته المهنية. وحصل على كرتين ذهبيتين، وجاءت الثانية في عام 2002 بعد تألقه في واحدة من أعظم نهائيات كأس العالم على الإطلاق، والتي فازت فيها البرازيل على ألمانيا 2-صفر.

  • غيرد مولر: 18 جائزة

قبل عقود عدة كان الأسطورة الألمانية السابقة من تسجيل المهاجم البولندي الأهداف لبايرن ميونيخ، كان غيرد مولر يقود خط هجوم للنادي.

إنه أفضل هداف في تاريخ الدوري الألماني برصيد أكثر من 300 هدف باسمه. كما أظهر اللاعب الدولي الألماني تفوقه قاريا، حيث حصل على جائزة هداف كأس أوروبا في أربع مناسبات.

  • أزوبيو: 17 جائزة

قد يسرق رونالدو كل العناوين الرئيسية في كرة القدم الحديثة عندما يتعلق الأمر بأفضل اللاعبين القادمين من البرتغال، ولكن لا يمكن تجاهل إرث أوزيبيو. كان من المعروف أن أيقونة بنفيكا هو واحد من أفضل الهدافين على مر العصور. ويتجلى ذلك من خلال حصوله على 7 جوائز كأفضل هداف في دوري الدرجة الأولى البرتغالي، بينها خمس متتالية من عام 1964 إلى عام 1968.

  • زين الدين زيدان: 17 جائزة

قاد زين الدين زيدان فرنسا إلى النجاح في كأس العالم عام 1998 عندما هزمت البرازيل بقيادة رونالدو في نهائي البطولة. وكوفئ أداء "زيزو" في تلك البطولة وعلى مستوى النادي بجائزة الكرة الذهبية وجائزة أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في العام نفسه.

  • ميشال بلاتيني: 12 جائزة

إنه ثاني لاعب خط وسط فقط يدخل القائمة بعد مواطنه زيدان، لكن ميشال بلاتيني كان شخصية فريدة من نوعه، حيث يمكن وضع مآثره التهديفية على قدم المساواة مع بعض أفضل اللاعبين المهاجمين الذين رأيناهم.

خلال مسيرته لاعبا، رفع الفرنسي ثلاث كرات ذهبية متتالية في 1983 و1984 و1985.

  • الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو: 12 جائزة

فاز بجائزة الكرة الذهبية في أوروبا مرتين في 1957 و1959.

وغيّر دي ستيفانو جنسيته الكروية عندما استبدل الأرجنتين بإسبانيا وأصبح أحد أفضل اللاعبين -إن لم يكن الأفضل- في تاريخ إسبانيا.

وحصل على جائزة أفضل لاعب إسباني 4 مرات، وعزز مكانته شخصية رياضية بارزة في وطنه الجديد.

  • يوهان كرويف: 10 جوائز

يوهان كرويف يظل واحدا من أكثر اللاعبين الذين تألقوا على الملاعب على الإطلاق.

كانت مراوغاته أمرا ممتعا لأولئك الذين كانوا محظوظين بما يكفي لمشاهدته في ذلك الوقت.

أثبت حصوله على 3 كرات الذهبية في غضون أربع سنوات في أوائل السبعينيات أنه كان أحد أفضل اللاعبين في العالم.

المصدر : الصحافة البريطانية