يتصدرهم ميسي ورونالدو.. أفضل 10 لاعبين حصولا على الجوائز الفردية

قد تكون كرة القدم رياضة جماعية، لكن عددا من أعظم اللاعبين على مر التاريخ صنعوا الفارق في تتويج أنديتهم أو منتخبات بلدانهم على مدى مسيرتهم الكروية، وكان لأدائهم الدور الكبير في حصولهم على جوائز فردية.

التقرير التالي يسلط الضوء على اللاعبين العشرة الذين حصلوا على أكبر عدد من الجوائز الفردية.

الأرجنتيني ليونيل ميسي: 52 جائزة

أضاف ليونيل ميسي الكرة الذهبية الثامنة إلى مجموعته من الجوائز الشخصية في أواخر عام 2023 بعد مساعدة بلاده في الحصول على كأس العالم 2022. ولم يفز أيقونة برشلونة بجوائز فردية أكثر من أقرانه فحسب، بل يعد ميسي أيضا أكثر لاعبي كرة القدم تتويجا على المستويين الأوروبي والعالمي والمحلي.

البرتغالي كريستيانو رونالدو: 32 جائزة

حطم النجم السابق لريال مدريد ومانشستر يونايتد جميع الأرقام القياسية التهديفية الممكنة تقريبا، حيث أصبح اللاعب الأكثر حسما في تاريخ الساحرة المستديرة. ورونالدو أصبح أفضل هداف في تاريخ كرة القدم، متقدما على أمثال بيليه وميسي. ويعد النجم البرتغالي ثاني أفضل لاعب في تاريخ اللعبة تتويجا بالجوائز الفردية المرموقة، بينها 5 كرات ذهبية.

الهولندي ماركو فان باستان: 20 جائزة

أُجبر ماركو فان باستن على الاعتزال مبكرا في سن 31 عاما بسبب تكرار الإصابات، إلا أن خزانة الألقاب الفردية للنجم الهولندي لا يتفوق عليها سوى ميسي ورونالدو حيث حصل على 20 جائزة، معظمها كانت كأفضل هداف لأياكس وميلان والمنتخب الهولندي.

البرازيلي رونالدو نازاريو: 18 جائزة

لعب رونالدو نازاريو لكل من ميلان وإنتر ميلان وبرشلونة وريال مدريد. وكان البرازيلي هدافا من النخبة ومزيجا مثاليا من السرعة والقوة والمهارة. اللاعب المعروف باسم "الظاهرة" حمل آمال البرازيل بأكملها على كتفيه خلال معظم حياته المهنية. وحصل على كرتين ذهبيتين، وجاءت الثانية في عام 2002 بعد تألقه في واحدة من أعظم نهائيات كأس العالم على الإطلاق، والتي فازت فيها البرازيل على ألمانيا 2-صفر.

📅 17 Years Ago today: ⭐️ @Ronaldo Nazário won his 2nd Ballon d'Or. 🏟 616 Games

⚽ 414 Goals 🇪🇸 @RealMadrid Hall of Fame

🇮🇹 @Inter Hall of Fame 🏆 1997 Ballon d'Or

🏆 2002 Ballon d'Or 🇧🇷 O Fenômeno. pic.twitter.com/hrRnZGQona — SPORF (@Sporf) December 12, 2019

غيرد مولر: 18 جائزة

قبل عقود عدة كان الأسطورة الألمانية السابقة من تسجيل المهاجم البولندي الأهداف لبايرن ميونيخ، كان غيرد مولر يقود خط هجوم للنادي.

إنه أفضل هداف في تاريخ الدوري الألماني برصيد أكثر من 300 هدف باسمه. كما أظهر اللاعب الدولي الألماني تفوقه قاريا، حيث حصل على جائزة هداف كأس أوروبا في أربع مناسبات.

Goals at the World Cup/Euros from 1970-1974: Gerd Muller – 18

Beckenbauer – 1 Muller carried Beckenbauer to trophy after trophy, only for the latter to be rated higher. Beckenbauer is a fraud who stole the status that rightfully belonged to Muller pic.twitter.com/JNXSD9WDqr — Kylian Mbappe is the GOAT (@Tezzathekchen) January 12, 2024

أزوبيو: 17 جائزة

قد يسرق رونالدو كل العناوين الرئيسية في كرة القدم الحديثة عندما يتعلق الأمر بأفضل اللاعبين القادمين من البرتغال، ولكن لا يمكن تجاهل إرث أوزيبيو. كان من المعروف أن أيقونة بنفيكا هو واحد من أفضل الهدافين على مر العصور. ويتجلى ذلك من خلال حصوله على 7 جوائز كأفضل هداف في دوري الدرجة الأولى البرتغالي، بينها خمس متتالية من عام 1964 إلى عام 1968.

🔴CIV🇨🇮/@CAN2023off!

Égypte🇪🇬 🆚 Mozambique🇲🇿. Géopolitique et football.

Le Mozambique🇲🇿 est le Pays d'origine d'Eusebio, premier ballon d'Or d'origine #Africaine. Considéré comme un des meilleurs joueurs de tous les temps pour sa rapidité, technique, précision de son pied droit pic.twitter.com/NDQSQthH2d — Issa Sissoko Elvis (@DelphineSankara) January 14, 2024

زين الدين زيدان: 17 جائزة

قاد زين الدين زيدان فرنسا إلى النجاح في كأس العالم عام 1998 عندما هزمت البرازيل بقيادة رونالدو في نهائي البطولة. وكوفئ أداء "زيزو" في تلك البطولة وعلى مستوى النادي بجائزة الكرة الذهبية وجائزة أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في العام نفسه.

ميشال بلاتيني: 12 جائزة

إنه ثاني لاعب خط وسط فقط يدخل القائمة بعد مواطنه زيدان، لكن ميشال بلاتيني كان شخصية فريدة من نوعه، حيث يمكن وضع مآثره التهديفية على قدم المساواة مع بعض أفضل اللاعبين المهاجمين الذين رأيناهم.

خلال مسيرته لاعبا، رفع الفرنسي ثلاث كرات ذهبية متتالية في 1983 و1984 و1985.

#OTD in 1983 Michel Platini won his 1st Ballon d'or 🥇 pic.twitter.com/7MrimDLbd2 — 🦓 (@Mr_Juventino87) December 27, 2021

الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو: 12 جائزة

فاز بجائزة الكرة الذهبية في أوروبا مرتين في 1957 و1959.

وغيّر دي ستيفانو جنسيته الكروية عندما استبدل الأرجنتين بإسبانيا وأصبح أحد أفضل اللاعبين -إن لم يكن الأفضل- في تاريخ إسبانيا.

وحصل على جائزة أفضل لاعب إسباني 4 مرات، وعزز مكانته شخصية رياضية بارزة في وطنه الجديد.

Fin del hilo🧵 una de las maximas leyendas del real madrid don alfredo di stefano pic.twitter.com/WXIiN3qv9e — shari (@Bragantinook) January 13, 2024

يوهان كرويف: 10 جوائز

يوهان كرويف يظل واحدا من أكثر اللاعبين الذين تألقوا على الملاعب على الإطلاق.

كانت مراوغاته أمرا ممتعا لأولئك الذين كانوا محظوظين بما يكفي لمشاهدته في ذلك الوقت.

أثبت حصوله على 3 كرات الذهبية في غضون أربع سنوات في أوائل السبعينيات أنه كان أحد أفضل اللاعبين في العالم.