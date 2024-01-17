لبنان يتعادل سلبيا مع الصين في كأس آسيا
انتهت مباراة لبنان والصين بالتعادل السلبي -الأربعاء- على ملعب الثمامة في الدوحة، في مستهل الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ضمن بطولة آسيا في كرة القدم.
ورفع المنتخب الصيني رصيده إلى نقطتين بعد تعادل سلبي آخر في المباراة الأولى ضد طاجيكستان، في حين حصد لبنان نقطته الأولى بعد الخسارة أمام قطر 0-3 في افتتاح البطولة.
وينهي منتخب لبنان دور المجموعات بلقاء طاجيكستان الاثنين المقبل، في حين تلتقي الصين مع قطر الدولة المضيفة في اليوم عينه.
تألق صيني|
يان جونلينغ حارس مرمى الصين يمنع حسن سرور من تسجيل هدف التقدم لمنتخب لبنان
#هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023 #قطر2023 | #AsianCup2023 #كاس_آسيا_قنوات_الكاس #شوف_الكاس pic.twitter.com/aEQ8RPbKYB
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 17, 2024
دخل المنتخب اللبناني المباراة بهدف محو الخسارة القاسية أمام قطر في المباراة الافتتاحية للبطولة القارية وانعاش آماله في بلوغ الدور الثاني، علما بأن نظام البطولة يوصي بتأهل أول وثاني المجموعات الست بالإضافة إلى أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث فيها.
بيد أن العقم الهجومي في المنتخب اللبناني حال دون تحقيقه نتيجة إيجابية، رغم الفرص العديدة التي سنحت له لا سيما في الشوط الأول، وباتت حظوظه مشروطة بالفوز في مباراته الأخيرة.
فرصة ضائعة|
العارضة تمنع حسن معتوق من تسجيل هدف التقدم لمنتخب لبنان في مرمى الصين#هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023 #قطر2023 | #AsianCup2023 #كاس_آسيا_قنوات_الكاس #شوف_الكاس pic.twitter.com/TW2wOZsRq4
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 17, 2024