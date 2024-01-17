لبنان يتعادل سلبيا مع الصين في كأس آسيا

انتهت مباراة لبنان والصين بالتعادل السلبي – الأربعاء- على ملعب الثمامة في الدوحة، في مستهل الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ضمن بطولة آسيا في كرة القدم.

ورفع المنتخب الصيني رصيده إلى نقطتين بعد تعادل سلبي آخر في المباراة الأولى ضد طاجيكستان، في حين حصد لبنان نقطته الأولى بعد الخسارة أمام قطر 0-3 في افتتاح البطولة.

وينهي منتخب لبنان دور المجموعات بلقاء طاجيكستان الاثنين المقبل، في حين تلتقي الصين مع قطر الدولة المضيفة في اليوم عينه.

دخل المنتخب اللبناني المباراة بهدف محو الخسارة القاسية أمام قطر في المباراة الافتتاحية للبطولة القارية، وانعاش آماله في بلوغ الدور الثاني، علما أن نظام البطولة يوصي بتأهل أول وثاني المجموعات الست، بالإضافة إلى 4 منتخبات تحتل المركز الثالث فيها.

بيد أن العقم الهجومي في المنتخب اللبناني حال دون تحقيق نتيجة إيجابية، رغم الفرص العديدة التي سنحت له لا سيما في الشوط الأول، وباتت حظوظه مشروطة بالفوز في مباراته الأخيرة.